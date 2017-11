2. November 2017 Druckansicht | Empfehlen

Ehrengabe zum BdV-Kulturpreis geht an Dr. Michael Kroner

Alljährlich vergibt der Landesverband Bayern des Bundes der Vertriebenen an seinem Zentralen Tag der Heimat einen Kulturpreis für herausragende Leistungen zu den Themen der deutschen Heimatvertriebenen in den Bereichen Kunst, Kultur, Brauchtum oder Wissenschaft. Den ersten Preis erhielt in diesem Jahr der Russlanddeutsche Chor „Heimatmelodie“ aus Augsburg um Chorleiterin Alena Heiser. Die Ehrengaben zum Kulturpreis gingen an den Grafinger Künstler und Bildhauer Fritz Brosig sowie den siebenbürgisch-sächsischen Historiker und Publizisten Dr. Michael Kroner.

Der aus Weißkirch bei Schäßburg stammende Historiker hat durch sein breites publizistisches Wirken einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt und zur Pflege siebenbürgisch-sächsischer Kultur geleistet. Da Michael Kroner zur festlichen Verleihung am Tag der Heimat am 17. September in Grafing verhindert war, wurde der Preis nun am 19. Oktober feierlich im Rathaus seines Heimatortes Ober­asbach im Beisein von Bürgermeisterin Birgit Huber vom BdV-Landesvorsitzendem Christian Knauer übergeben. Wir gratulieren Dr. Michael Kroner zu dieser Ehrung! BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer überreicht Dr. Michael Kroner (Mitte) die Ehrengabe zum BdV-Kulturpreis, links Bürgermeisterin Birgit Huber. Foto: BdV Bayern Der aus Weißkirch bei Schäßburg stammende Historiker hat durch sein breites publizistisches Wirken einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt und zur Pflege siebenbürgisch-sächsischer Kultur geleistet. Da Michael Kroner zur festlichen Verleihung am Tag der Heimat am 17. September in Grafing verhindert war, wurde der Preis nun am 19. Oktober feierlich im Rathaus seines Heimatortes Ober­asbach im Beisein von Bürgermeisterin Birgit Huber vom BdV-Landesvorsitzendem Christian Knauer übergeben. Wir gratulieren Dr. Michael Kroner zu dieser Ehrung!

Schlagwörter: Michael Kroner, Ehrung, Historiker, BdV, Bayern

Nachricht bewerten:

2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.