Vom 12. bis 14. Oktober fand das 21. Seminar der „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“ in der Tagungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt. Das Thema lautete „Genealogische Spurensuche“, um hervorzuheben, dass die thematischen Schwerpunkte diesmal auf der Nutzung der Webseite des Projektes und den Recherchemöglichkeiten der öffentlichen Genealogie-Datenbank der Siebenbürger Sachsen lagen.

50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich auf der Treppe hinter dem Haus zum Gruppenbild in der Sonne. Foto: Anneliese Vater

Ein anderes wichtiges Thema war die Aufbereitung und Übertragung der von den Projektmitarbeitern erfassten genealogischen Daten in die öffentliche Datenbank, wobei die notwendigen Vorbereitungsarbeiten in den eigenen Dateien eingehend besprochen wurden. Die aufbereiteten Dateien werden erst nach eingehenden Tests bezüglich Korrektheit, Einheitlichkeit und Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in die öffentliche Datenbank übernommen.Der Vortrag „Spurensuche Genealogie“ sollte den Teilnehmerinnen der gleichzeitig im Heiligenhof stattfindenden Bundesfrauentagung „Blickwechsel“ (siehe Artikel in der SbZ Online vom 12. November) das Projekt und die Möglichkeiten der Recherche in der öffentlichen Datenbank nahe bringen. Für die sechs neuen Mitarbeiter fand wie gewohnt ein Anfängerkurs statt, in dem die Anwendung des Programmes Gen_Plus und die ersten Schritte der Datenerfassung geübt wurden.Nach einer regen Diskussion bezüglich der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde (AKSL) und dem Verein für Genealogie der Siebenbürger Sachsen (VGSS) klang das Seminar mit dem Vortrag des Leiters der Sektion Genealogie des AKSL, Dr. Robert Offner, über den Nachlass Paul Binder, der u.a. auch der Kronstädter „Historikerwerkstatt“ angehört hatte, aus.

Bernd Eichhorn