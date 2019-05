„Leuchtkäfer in Camaiore“: Hellmut Seilers lyrischer Nachruf für Dieter Schlesak

Am 29. März ist der siebenbürgische Schriftsteller, Übersetzer, Publizist, Essayist und Herausgeber Dieter Schlesak im Alter von 84 Jahren im toskanischen Camaiore, seiner Wahlheimat, gestorben (siehe Nachruf "Nicht das Hiersein üben": Dieter Schlesak zum Gedenken ). Der aus Reps stammende und in Backnang lebende Autor Hellmut Seiler hat seinem verstorbenen Freund das nachfolgende Gedicht gewidmet.

Leuchtkäfer in Camaiore / Für Dieter Schlesak

Stetig bergan von Bagni di Lucca, zuletzt auf einem muletiere,einem Saum-/Maultierpfad: bis zur Gabelung, da sind wir falschabgebogen, fragten nach: „Ah, il dottore!“, links hinüber also.Der wedelnde Hund, die anfangs misstrauische Katze, es fandsich alles ein in der Sanftmut übersprungenen Einvernehmens.Linde tischte auf, wir wurden bald so heimisch fremd am Ortolivengrüner Übergänge und geduldiger Klärung bewährterMissverständnisse. Bis wir, einig, heiter, kurz vor Mitternachtvor die Tür traten, hinunter auf den Lichtnebel des Hafens vonViareggio blickten, wo auch euer Boot lag. Und da! Plötzlichflimmerte die laue Luft von einem Tanz: Leuchtkäfer, zahllose,schwirrten vor, hinter, über, um uns, dass uns fast schwindelte.Spät, auf dem Rückweg den steilen muletiere hinab, kam ichdrauf: die Lichtbringer tänzelten nach deiner Handschrift,jedes Glühwürmchen trug einen Buchstaben.

Hellmut Seiler