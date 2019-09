Ioan Toma inszeniert in München Gogols „Wahnsinnigen“

Das Teamtheater München zeigt im September die Inszenierung des siebenbürgischen Regisseurs Ioan Toma „Tagebuch eines Wahnsinnigen“ nach der Novelle von Nikolaj Gogol. Der für die Fassung und Regie verantwortlich zeichnende Theatermacher Toma (1953 in Kronstadt geboren) widmet sich mit dieser Produktion (Kostüm: Bonnie Tillemann, Schäßburg) einem weiteren Werk der Weltliteratur.

Ioan Toma als Strippenzieher bei Gogols „Tagebuch eines Wahnsinnigen“: Am 11. September steigt im Teamtheater München die Premiere der Neuinszenierung dieses Stücks, das Toma fast sein ganzes Theaterleben begleitet. Es ist die einzige Inszenierung, bei der er auch auf der Bühne agiert. Foto: Bonnie Tillemann

Aksenti Iwanowitsch Popristschin ist ein kleiner Beamter im Staatsdienst. Jeden Tag müht er sich in seinem grauen Alltag ab, ist unglücklich in seinem Beruf und auch noch hoffnungslos in die Tochter des Direktors verliebt. Er fühlt sich zu Höherem berufen und durch die Umstände seiner jämmerlichen Existenz gekränkt. Es beginnt eine schleichende Absage an die Realität. In letzter Konsequenz bleibt ihm nur die totale Einsamkeit seiner wahnsinnigen Traumwelt, in der er mit Hunden sprechen und zum König von Spanien gekrönt werden kann.Nikolai Gogol hat in diesem Juwel der Weltliteratur eine Figur geschaffen, die an der entfremdeten Existenz des Menschen in der modernen Gesellschaft zugrunde geht und damit direkt in unsere Gegenwart weist. Obwohl aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, enthält die Gogol’sche Welt bereits die kafkaesken, surrealen Szenarien der Moderne. In der gut einstündigen Inszenierung (keine Pause) und spektakulären Raumgestaltung von Ioan C. Toma verkörpert Konstantin Moreth Gogols skurrilen Helden - ein schwindelerregender Sturzflug durch die endlosen Tiefen des menschlichen Geistes.Diefindet am Mittwoch, den, um 20 Uhr in der Spielstätte Teamtheater Tankstelle (Am Einlaß 2a) statt. Weitere Aufführungstermine: Termine 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28. September, jeweils 20 Uhr.unter: www.teamtheater.de oder Telefon: (0 89) 2 60 43 33.