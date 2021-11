Radiomacherin aus Namibia ist "Auslandsdeutsche des Jahres 2021"

Sybille Moldzio, "Auslandsdeutsche des Jahres 2021", ist Moderatorin und Mitbetreiberin des privaten deutschsprachigen Senders Hitradio Namibia.

Von Ende Juli bis Ende Oktober 2021 konnten Deutschsprachige in aller Welt zum dritten Mal darüber abstimmen, wer "Auslandsdeutsche des Jahres" werden soll. Fünf deutsche Frauen aus Chile, Rumänien, Brasilien, Namibia und den USA standen im Finale dieses Wettbewerbs, der mittlerweile der bedeutendste von und für Auslandsdeutsche weltweit ist. Ausschlaggebend bei der Wahl, die von der Internationalen Medienhilfe (IMH) organisiert wurde, war erneut vor allem das Engagement der Teilnehmerinnen für die eigene Kultur.Sybille Moldzio ist Moderatorin und Mitbetreiberin des privaten deutschsprachigen Senders Hitradio Namibia ( https://hitradio.com.na/livestream ) in der Hauptstadt Windhuk, wo sie auch geboren wurde. Ihre Eltern sind beide deutschstämmig. Die Vorfahren ihres Vaters kamen bereits in der deutschen Kaiserzeit ins Land. Sie besuchte eine deutsche Schule und die Familiensprache war immer Deutsch. Mit ihren Sendungen und ihrem Sender versucht sie, einerseits die deutsche Sprache wie auch die deutsche Kultur insgesamt in Namibia zu pflegen und zu erhalten. Andererseits soll das Programm den Tierschutz bzw. Umweltschutz und die Verständigung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Lande fördern. Ihre Muttersprache wird sie selbstverständlich auch an ihr Baby weitergeben, das vor wenigen Tagen geboren wurde.Björn Akstinat, Leiter des Netzwerks der deutschsprachigen Auslandsmedien ( IMH-Internationale Medienhilfe ) und Ideengeber des Wettbewerbs: „Eigentlich hätten alle Kandidatinnen den Titel verdient, weil jede eine hervorragende und vorbildliche Arbeit im Ausland leistet. Aber wie bei jeder Wahl hat eine Teilnehmerin etwas mehr Stimmen als die anderen erhalten. Auch dieser dritte Durchlauf des Wettbewerbs war wieder ein voller Erfolg. Die Aktion ist ausdrücklich keine Misswahl für Schönheitsköniginnen. Hier sollen speziell die weiblichen Mitglieder der deutschen Gemeinschaften und Minderheiten rund um den Globus für ihre bisherigen Aktivitäten belohnt bzw. für eine Mithilfe in deutschen Vereinen, Medien und sonstigen Institutionen motiviert werden. In vielen deutschen Institutionen im Ausland sind Frauen noch unterrepräsentiert. Ziel des Wettbewerbs ist außerdem, in Deutschland stärker auf die großen kulturellen Leistungen und Traditionen der Auslandsdeutschen aufmerksam zu machen. Viele Bürger der Bundesrepublik wissen so gut wie nichts von den deutschen Minderheiten weltweit, da diese im Unterricht der Schulen und Hochschulen zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen kaum thematisiert werden.Die Namibiadeutsche Sybille Moldzio ist für den Titel "Auslandsdeutsche des Jahres 2021" besonders geeignet und hat eine positive Vorbildfunktion für die gesamte deutschsprachige Gemeinschaft in Namibia. In der einstigen deutschen Kolonie leben bis heute rund 20.000 Deutsche und Deutschstämmige, die eine wichtige Stütze der namibischen Wirtschaft darstellen und eine beeindruckende Infrastruktur mit eigenen Schulen, Buchhandlungen, Brauereien, Cafés, Ärzten, Karnevalsvereinen, zwei Radioprogrammen und sogar einer Tageszeitung in der eigenen Muttersprache geschaffen haben."Aus Siebenbürgen kandidierte diesmal Andreea Dumitriu, Lehrerin der Brukenthalschule in Hermannstadt. Porträts aller fünf Finalistinnen finden Sie in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 13. Oktober 2021 Die Internationale Medienhilfe (IMH) ist das Netzwerk der deutschsprachigen Medien im Ausland und der fremdsprachigen Medien im Inland. Außerhalb des deutschen Sprachraums existieren über 2.000 Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehprogramme auf Deutsch. Sie unterstützen sich gegenseitig und veranstalten gemeinsame Aktionen wie die Wahl zur "Auslandsdeutschen des Jahres". Beim ersten Wettbewerbsdurchlauf erhielt eine Ungarndeutsche die meisten Stimmen. Beim zweiten Mal gewann eine Rumäniendeutsche den Titel. Unterstützer der besonderen Aktion sind der Verein Deutsche Sprache sowie die Burse Marburg. Frauen, die sich für die nächste Wahl bewerben möchten, können unter der Adresse berlin [ät] medienhilfe.org schon jetzt unverbindlich die Bewerbungsunterlagen anfordern.