Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.: Ein Jahr Kulturförderung in herausfordernden Zeiten

Das erste Jahr, in dem das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen seine Arbeit aufgenommen hat, war voller Herausforderungen und Verzicht, aber auch voll kreativer Ideen. Zeit für einen Rückblick und einen Ausblick.

Leitung des Hauses des Deutschen Ostens zu Besuch beim Kulturwerk

Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung

Insgesamt 46 Anträge sind im Laufe des Jahres beim Kulturwerk eingegangen. Eine beachtliche Zahl, von der rund 20 Prozent pandemiebedingt abgesagt oder, so die große Hoffnung, auf das nächste Jahr verschoben werden mussten. Darunter waren Kulturfeste, Weiterbildungsseminare für Ehrenamtliche sowie Probenwochenenden für Tanzgruppen und Blaskapellen. Jedoch verbleiben immer noch erfreulich viele und vor allem vielseitige Projekte, die mithilfe des Kulturwerks umgesetzt werden konnten. Im Folgenden sollen einige vorgestellt werden.Das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen wird durch den Freistaat Bayern, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, im Rahmen einer institutionellen Förderung finanziert. Antragsberechtigt sind daher ausschließlich Vereine oder Gruppen und Personen, die den Haupt(wohn)sitz in Bayern oder Siebenbürgen haben.Die Kreis- und Kulturgruppen des Landesverbands Bayern bilden einen gewichtigen Teil dieses Pools an Antragstellern. Die Bandbreite an vomangestoßenen und vom Kulturwerk geförderten Projekten reicht dabei von der, im Rahmen derer Chor- und Blasmusikstücke des Musikpädagogen, Chorleiters, Kapellmeisters, Organisten, Komponisten und Volksliedforschers Karl Fisi bearbeitet, arrangiert und den Kulturgruppen zur Verfügung gestellt worden sind, über einbis hin zu einem. Besonders erwähnt sei hier auch die sich bereits kurz nach ihrem Erscheinen großer Beliebtheit erfreuende, von Gerlinde Zurl-Theil verfasste und Christa Wandschneider redigierte, in der unter anderem der von Peter Maffay erschaffene Drache Tabaluga kindgerecht siebenbürgisch-sächsische Traditionen und Bräuche erklärt.Der Förderung von Jugendarbeit kommt satzungsgemäß eine besondere Bedeutung zu. Umso größer ist die Freude bei Vorstand und Mitgliedern des Kulturwerks somit darüber, dass diedas Förderangebot rege mit ebenso kreativen wie zukunftsweisenden Projekten nutzt. Neben einem Handarbeitsseminarseien hier vor allem das in Kooperation mit dem IKGS veranstalteteund das in der Folge von den Seminarteilnehmern selbst erstellteerwähnt. Eine Vielzahl an Projekten deskonnte ebenfalls unterstützt werden. Allen voran das, dermit der Entsendung einer Theatergruppe zum Sachsentreffen in Großau oder dieim Siebenbürgischen Museum, Gundelsheim.Grund zur Freude geben auch der bereits gut etablierte Austausch und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Institutionen in Siebenbürgen wie der, die für drei ihrer Projekte eine Förderung erhielt: die zweite Auflage des beliebten (Lern-)Spiels, einesowie der. Ebenso unterstützte das Kulturwerk die von dem, veranstaltete, an der Schüler sowie Studierende aus verschiedenen Ländern teilnehmen und sich mit Themen zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft Siebenbürgens beschäftigen.Zahlreiche weitere Antragsteller bewarben sich zudem erfolgreich um eine Förderung: Derfür eineund, als ein besonderes Highlight, die, in der mittels fiktiver, ebenso gründlich recherchierter wie packender „Interviews“ drei Persönlichkeiten aus der siebenbürgischen Geschichte vorgestellt werden: Der Klaviervirtuose und Komponist, die Bildhauerin und Kunstmäzeninsowie der Mitbegründer der „Grünen Bewegung“Beeindruckt von der Vielfalt und Qualität der Projekte zeigten sich auch der Direktor des Hauses des Deutschen Ostens (HDO), Prof. Dr. Andreas Weber, sowie Thomas Vollkommer, Stellvertretender Direktor. Am 10. November besuchten sie das Kulturwerk auf Einladung des Vorsitzenden, Harry Lutsch, und der Leiterin Dr. Iris Oberth. Als Vertreter des Landesverbandes Bayern nahm der Vorsitzende Werner Kloos an dem Treffen teil. Nach einer kurzen Führung auch durch die Räume der Geschäftsstelle des Verbandes und der Siebenbürgischen Zeitung, bei der sie von der Bundesgeschäftsführerin Ute Brenndörfer und der Bundeskulturreferentin Dagmar Seck ebenfalls begrüßt wurden, folgte ein knapp zweistündiges Arbeitstreffen in sehr angenehmer Atmosphäre. Einer kurzen Vorstellung der Kulturarbeit des Landesverbandes folgte der Bericht über die bisherige Arbeit des Kulturwerks, über den Aufbau von Strukturen und Netzwerken bis hin zu Antragsberatung und Antragsmanagement sowie dem Initiieren von eigenen Projekten. Besonders wichtig war es den Vertretern des Kulturwerks, dem Haus des Deutschen Ostens erneut herzlich für die fortwährend große Unterstützung zu danken. In dem anregenden Austausch zeigten sich Prof. Dr. Weber und Thomas Vollkommer sehr zufrieden mit dem bisher Geleisteten und dem Ausblick auf künftige Projekte. Dabei hatten beide hilfreiche Tipps und bekräftigten auch das Interesse des HDO an möglichen Kooperationen. Ein weiteres Thema war das Ausloten der Optionen zu gemeinsam gestalteten Projekten mit den weiteren Kulturwerken sowie den Kulturgruppen der anderen Landmannschaften und Vertriebenenverbände im Freistaat. Herrn Prof. Dr. Weber und Herrn Vollkommer gilt unser großer Dank für den Besuch, für ihre Zeit und die hilfreichen Vorschläge.Auch die abschließende Vorstandssitzung im Jahr 2021 und die Mitgliederversammlung des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen e.V. fanden situationsbedingt online, als Zoom-Konferenz statt, am 25.11.2021.Der Vorsitzende Harry Lutsch begrüßte die Anwesenden und berichtete über Themen des Vorstands. Im Anschluss folgte der Jahresbericht der Leiterin Iris Oberth, der vornehmlich einen Überblick über eingegangene Anträge, geförderte Projekte und Fördersummen umfasste sowie eine Vorausschau auf die Planung für das Jahr 2022.In der Vorstandssitzung wurde der wichtige Beschluss verabschiedet, künftig Fristen für das Einreichen von Projektanträgen einzuführen. Diesind wie folgt:. Sofern planbar, sollten Anträge für das Jahr 2022 möglichst zum Januar-Termin eingereicht werden. Weitere Informationen zum Kulturwerk und zur Antragstellung finden Sie unter: https://www.siebenbuerger.de/kulturwerk/ . Ferner sind wir bei Fragen jederzeit gerne persönlich für Sie erreichbar, die Kontaktdaten finden Sie untenstehend.Das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und gesundes neues Jahr.

Dr. Iris Oberth