Lilian Theils Band „Siebenbürgische Fetzenbilder“ erhältlich

Bilder wie „Das 20. Jahrhundert“, in drei verschiedenen Ausfertigungen, bieten in genauer Kenntnis der Webstrukturen und Farbkomponenten der verwendeten Stoffe (Textilien) eine Auseinandersetzung in symbolträchtiger Ausdrucksweise mit der geschichtlichen Realität unserer Zeit und unseres Kontinents. Diese „portraitieren“, verbildlichen übermannsgroß ihre eigenen Texte. Diese Texte sind meistens Gespräche zweier oder mehr Gestalten, die quasi von dem Bild „herüber“ zum Betrachter sprechen. Die Dialoge thematisieren Erläuterungen der Künstlerin zum Verständnis der optischen Bilder und führen den aufmerksamen Betrachter und Leser tiefer in die gedanklichen Schaffensmotive der bildenden und schreibenden Künstlerin ein.Dass es sich im Bildmaterial vielfach um Collagen, aber auch um ideale Nachbildungen von historischen Realitäten handelt („Die Einwanderung der Sachsen“, „Zehn Jahre später“), denen ihre inhärente Komplexität anzusehen ist (siehe die symbolischen Details auf schlichteren Partien), führt dazu, dass diese Portraits informativ-plakative Aussagen mit wertendem Gehalt beinhalten, deren intratextuelle und subtextuelle Vorlagen noch erforscht und kritisch aufgearbeitet werden müssen, bevor sie einer künstlerischen Strömung zugeordnet oder einem anderen Einfluss als Theils überschwänglicher Originalität und lebensnahen Inspiration zugeschrieben werden und korrekt „eingelesen“ werden können.Die letzten der hier öffentlich zugänglich gemachten Quilts widmet Lilian Theil existenziellen Themen mit biographischer Komponente („Heimweh“). Scheinbar ganz nebenbei verarbeitet sie in phantasievoller Weise auch philosophische Betrachtungen („Angst“, „Die Durchlässigen und das Böse“ etc.), als stoffliche Reste-Verarbeitung geplant, die jedoch die hohe Abstraktionsgabe der Autorin beweisen.Dem Herausgeber des Buches, Anselm Roth, ist es gelungen den Leser und Betrachter in eine virtuelle Ausstellung mitzunehmen. Die Bilder stimmen ein, sich Gedanken zu den Themen zu machen, seine eventuellen Vorurteile der bildenden Kunst gegenüber zu revidieren, Symbole zu verankern und sich gedanklich an eine Deutung seiner eigenen geschichtlichen Realität heranzuwagen.

Anne Rogoz