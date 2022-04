erlebnisse steigen wie papierdrachen auf: Richard Wagner zum Siebzigsten / „Lebendige Worte“ (XXX)

Richard Wagner wurde am 10. April 1952 in Lowrin im Banat (Rumänien) geboren. Er studierte Germanistik und Rumänistik in Temeswar, arbeitete als Deutschlehrer und Journalist. Wagner war Mitgründer und Mitglied der Aktionsgruppe Banat (1972-1975), zu der unter anderen Gerhard Ortinau, Rolf Bossert, William Totok, Johann Lippet, Anton Sterbling, Albert Bohn, Werner Kremm und Ernest Wichner gehörten und der Herta Müller, Balthasar Waitz, Horst Samson und Helmuth Frauendorfer nahestanden. Die „Aktionsgruppe Banat“, eine literarisch-politische Vereinigung junger deutscher Autoren, hatte es sich zum Ziel gesetzt hatte, eine zeitgemäße, westlich orientierte Literatur zu schreiben und gleichzeitig für eine kritische Öffentlichkeit im realsozialistischen Rumänien zu plädieren. Nach der Zerschlagung der Gruppe durch den Geheimdienst Securitate im Herbst 1975 kam es wiederholt zur Einschränkung der Publikationsmöglichkeiten. Wagner verlor 1983 seinen Job als Redakteur bei der Karpatenrundschau. Nach der Protestaktion 1984, die unter der Schlagzeile „Brief an die Macht“ bekannt wurde, bedrohte die Securitate den Sprecher der Gruppe, Horst Samson, und später auch Johann Lippet. Im März 1987 verließen Wagner, Müller und Samson Rumänien, im Sommer folgten Totok und Lippet, im Herbst Frauendorfer. Richard Wagner und seine damalige Ehefrau Herta Müller ließen sich in Berlin nieder.

Als Aufklärer von IM-Verstrickungen nahm Richard Wagner auch persönliche Einbußen in Kauf, hier als Angeklagter in ­einem Securitate-Prozess beim Landgericht München im ­Januar 2011. Foto: Konrad Klein

Richard Wagner – einem konsequenten Intellektuellen und Schriftsteller zum 70. Geburtstag

Richard Wagner veröffentlichte ab 1969 Gedichte und Kurzprosa im Neuen Weg, in der Neuen Banater Zeitung und Neuen Literatur. Wichtige literarische Werke sind: Klartext. Gedichtbuch, Bukarest 1973; der anfang einer geschichte, Klausenburg 1980; Hotel California 1, Bukarest 1080; Hotel California 2, Bukarest 1981; Rostregen. Gedichte, Darmstadt-Neuwied 1986; Ausreiseantrag. Eine Erzählung, Darmstadt 1988; Begrüßungsgeld. Eine Erzählung, Frankfurt a.M. 1989; Der Himmel von New York im Museum von Amsterdam. Geschichten, Frankfurt a. M. 1992; Giancarlos Koffer, Berlin 1993; Der Mann, der Erdrutsche sammelte. Geschichten, Stuttgart 1994; In der Hand der Frauen. Roman, Stuttgart 1995; Habseligkeiten. Roman, Berlin 2004; Das reiche Mädchen. Roman, Berlin 2007; Belüge mich. Roman, Berlin 2011; Herr Parkinson, München 2015. Essaybände und Sachbücher: Sonderweg Rumänien. Bericht aus einem Entwicklungsland, Berlin 1991; Völker ohne Signale. Zum Epochenbruch in Osteuropa, Berlin 1992; Mythendäm­merung. Einwürfe eines Mitteleuropäers, Berlin 1993; Der leere Himmel. Reise in das Innere des Balkan, Berlin 2003; Der deutsche Horizont. Vom Schicksal eines guten Landes, Berlin 2006; Es reicht. Gegen den Ausverkauf unserer Werte, Berlin 2008; Habsburg. Bibliothek einer verlorenen Welt, Hamburg 2014; Die Deutsche Seele, München 2011 (mit Thea Dorn).Richard Wagner, der schon seit einiger Zeit an Parkinson erkrankt ist, ging immer sehr offen damit um. Seine Krankheit personifizierte er sogar als Herrn Parkinson und widmete ihr ein ganzes Buch (2015). Dies ist ein lebendes Beispiel dafür, was Richard Wagner trotz schwerer Krankheit alles erreicht hat. Zurzeit lebt er in einem Seniorenheim in Berlin.Um für Richard Wagner etwas zu seinem 70. Geburtstag zu schreiben, hätte man sich friedlichere Zeiten in Europa und in der Welt, eine in vielen Hinsichten günstigere Lage unseres Landes wie auch eine bessere gesundheitliche Verfassung des Geehrten gewünscht. Aber wie er – mit viel mehr aufgeklärtem Realismus und analytischem Verstand als die meisten Zeitgenossen – sicherlich weiß, kann man sich weder seine Zeit aussuchen noch viel an deren Verlauf und nicht selten verhängnisvollen Entwicklungen ändern. Es ist wohl nicht möglich, sein umfassendes und eindrucksvolles literarisches, essayistisches und vielfach auch wissenschaftlich reflektiertes Werk in wenigen Sätzen zu würdigen, doch werden wir im Folgenden versuchen, einige Grundzüge seines intellektuellen Profils zu verdeutlichen. Richard Wagner erscheint uns stets als aufmerksamer Beobachter wie auch Teilhaber an zwei verschiedenen „Lebenswelten“ und ihres jeweiligen „geistigen Universums“: der östlichen, südosteuropäischen Welt seiner Banater Herkunft und der westlichen, abendländischen Kultur. Dies dürfte auch eine wichtige Voraussetzung sein, sich von diesen zugleich weitgehend zu lösen und ihnen ebenso unvoreingenommen wie kritisch entgegentreten zu können. Mit einem eigenen, unabhängigen und unbestechlichen Blick, wobei natürlich auch das besondere intellektuelle Verhältnis und die Sensibilität des Schriftstellers, des Künstlers, zur Welt für solche geistige Unabhängigkeit grundlegend erscheinen.Sicherlich verstehen sich nicht alle Schriftsteller so ausdrücklich und konsequent als Intellektuelle, wie Richard Wagner dies seit Anfang seiner Schreibtätigkeit tut, indem er deutend, sinngebend und kritisch wertend am aktuellen kulturellen, sozialen und politischen Weltgeschehen teilnimmt. Diese Stellungnahme liegt der schriftstellerischen und künstlerischen Tätigkeit zwar nahe, ergibt sich daraus aber keineswegs zwingend, denn nahezu jede intellektuelle Betätigung setzt den Künstler, vor allem in einem kommunistischen Herrschaftssystem, zusätzlichen Bedrohungen aus und gefährdet ihn in der einen oder anderen Weise, wenn er sich auf das umstrittene Gebiet politischer oder moralischer „praktischer Bewertungen“ begibt.Richard Wagner zählt ohne Zweifel zu jenen deutschen Gegenwartsschriftstellern, die sich regelmäßig neben ihrer literarischen Arbeit nahezu mit gleicher Vernehmbarkeit und ähnlichem Gewicht auch als Intellektuelle artikulieren. Dabei fallen seine Stellungnahmen, die sich zunächst schwerpunktmäßig – wenngleich keineswegs ausschließlich – auf Gegebenheiten und Wandlungsprozesse im östlichen Teil Europas bezogen, durch eindringliche und unbestechliche Beobachtungen, auch wissenschaftlich kaum anfechtbare Sachkenntnis, umsichtige Kritik und ein unverwechselbares, scharfsinniges eigenes Urteil auf. In seinen vielfach ungewöhnlichen Betrachtungsweisen und Bewertungen, die sich nicht nur kritisch verstehen, sondern nicht selten auch im spannungsreichen Dissens zu öffentlich gängigen Meinungen, zum „Zeitgeist“, befinden, zeigt sich die besondere Relevanz seiner intellektuellen Beiträge.Richard Wagner entwickelt seine Überlegungen stets im Sinne eines konsequenten Eintretens für die Werte der Demokratie und Freiheit, die sich für ihn nicht nur mit weitgehender intellektueller Unabhängigkeit und Selbstverantwortung des Individuums verbinden, sondern deren Ursprung und Grundlage von ihm auch immer wieder in der historischen und geistesgeschichtlichen Tradition des abendländischen Rationalismus und der europäischen Aufklärung verortet werden. Insofern sollte das besondere Schicksal Deutschlands, um das es ihm oft hauptsächlich geht, auch unverbrüchlich in der westlichen Wertegemeinschaft verankert werden und bleiben, so ein immer wiederkehrendes Motiv und Anliegen seines Denkens.Von dieser Grundposition aus erfolgt vielfach eine schonungslose ideologiekritische Auseinandersetzung mit linken Intellektuellen. Der entschiedenen Kritik unterzogen werden Weltuntergangsentwürfe und apokalyptische Denkfiguren, die von zu „Grünen“ gewandelten Linken immer wieder demagogisch und weltfremd in die öffentliche Diskussion geworfen und nicht zuletzt politisch geschickt instrumentalisiert werden. Ebenso der Gestus der moralischen Selbstbezichtigung der Deutschen unter Hinweis auf ihre unauslöschliche historische Schuld, der von den sich mit der Opferrolle identifizierenden „linken Moralisten“ zugleich zur eigenen hypermoralischen Sonderstellung und Selbstüberhöhung genutzt wird. In ähnlicher Weise hat das Lagerdenken der „Linken“ sie den Verbrechen der kommunistischen Diktaturen gegenüber weitgehend immunisiert und angesichts autoritärer Gefahren blind gemacht. Die Verharmlosung und die fehlende intellektuelle Auseinandersetzungsbereitschaft mit den diktatorischen Zügen und Verbrechen der kommunistischen Herrschaft, wie auch der dabei erkennbar gewordene Realitätsverlust werden von ihm mithin besonders eindringlich und entschieden hinterfragt. Wie Recht hat er doch angesichts der „Zeitwende“, des „Desillusionierungsrealismus“, den wir zurzeit nach dem brutalen Überfall der Ukraine durch Russland erleben.Richard Wagner tritt uns stets als ein entschiedener Vertreter der Idee der Freiheit, der individuellen Selbstverantwortung und der geistigen Unabhängigkeit entgegen. Er zeichnet sich durch scharfsinnige Beobachtungen, treffsichere analytische Urteile, klare Standpunkte, geistreiche Assoziationen, kenntnisreiche Überlegungen sowie pointierte Formulierungen und denkwürdige Sprachbilder, mitunter auch durch gelungene Polemik, aus. Seine geistige Durchdringungskraft ergibt sich wohl aus dem doppelten Blickwinkel einer profunden Kenntnis der deutschen Befindlichkeit und Wirklichkeit, einschließlich ihrer historisch-kulturellen Tiefenschichten, einerseits und der unbefangenen Distanzierungsfähigkeit auf Grund seiner südosteuropäischen Biographie und Erfahrungen andererseits.

Anton Sterbling

Vierzeiler

landaufenthalt 1

Gedicht vom Schädel

anfrage des dichters oder kleine unstimmigkeiten beim ausdenken der ars poetica

zwei junge leute schleppen einen elektroherd

Gold

Versicherung

Sachte sachte schließen wirSachte Liebling Tür um TürMachen Liebe im KlavierAlle alle bleiben hier.(Zeitschrift Echinox, Klausenburg, 1980)bin ich einen tag auf dem landfange ich an langsamer zu sprechenmeine sätze klingen gedehntkein gedanke jagt mehr den anderenhandgriffe fallen mir aufich merke wie ich mich anziehe wie ich essedas geschirr des schweigens steht überdeutlichzwischen den wortenwenn ich auf dem land binein warnendes summen im ohrist mein kopf sofort bumsvoll vom stoff der kindheiterlebnisse steigen wie papierdrachen aufich erinnere mich an sie wie an sprechblasendie szenen die mir einfallenstellen sich mir zusammenhanglos darich kann meinen gedanken keine richtung gebendas bewusstsein des disparaten stellt sich ein derblick schärft sich für die vorgänge die einzelheitenich denke in bestandteilenzerlege jede geste in andere ihr untergeordnete gestender aufenthalt auf dem lande erscheint so als eineanzahl von subsystemen die sich zu keinem system summierenes ist wie eine ununterbrochene folge von regentagenwenn ich aufs land fahrebeginne ich mich sofort zu erinnernhartnäckig trage ich die zufälligen bilder zusammendas puzzle der kindheites ergibt sich aber kein fadenkein faden zum verlierenzum wiederaufnehmenund ich rede nach wie vor in bruchstückensitze zerknirscht daaußerstande ein gespräch zu führenmeine gesten sind zerfahrenmeine Handlungen verstörteine unproduktive unruhe erfasst michich muss den landaufenthalt immer vorzeitig abbrechenzelte abbrechendauf der flucht vor der sinnLOSIGKElTDas Hirn rührt sich.Und schwebt.Und stößt.An die Wand.Festgemacht.Bin ich.In meinen Gedanken.(Facla Verlag, Temeswar 1983)den wohlstandsbeflissenenich weiß ihr habt euch schrebergärtenin den köpfen eingerichtetund euer bewußtsein schleppt ihr mehrmals täglichvon der küche ins schlafzimmer und wieder zurückaus euren worten aber spricht die sattheitund eure weiber gehn immer zärtlicher ummit dem luxus der meinungslosigkeitmit zäher ausdauer schleppt ihr die schwäneder familienfeste zwischen die vier wändeeurer bunker schneidet die torte der anekdotenin gleichmäßige teile schlitzt den wörternden bauch auf trinkt das blut aus denleitungen der gewohnheit und die geduldigen zellenregenerieren sich ununterbrochen und die zirkulation desstumpfsinns verläuft einwandfrei ihr eckt nicht anan den tischen an denen ihr sitzt die haut des tischtuchsauf das ihr starrt weist keine einschußlöcher aufalles einwandfrei jeder abend eine weiße westejedes auge träge einen schirm vor sich herund jeder blick ist mit der fußspitze vertrautdie straßen rollen behutsam unter euch wegihr suhlt euch in der wiege der zeit der kohlaus euren schrebergärten stopft euch den mundwas aber sollen wir anfangen mit euchdie wir die schlote der worte hochziehendie spitzen hochhäuser der literaturdie wir in den kränen der poesie hockenund aufbauen die tribünen des sozialismusstück für stück(Gedichtband „Invasion der Uhren“, Kriterion 1977)zwei junge leute schleppen einen elektroherdschleppen sich die wohnung vollschleppen sich die wohnungvoller anschlüssekontaktestromrechnungenschleppen sich eineeheproblematik anschleppen sich ein möbel anstellen die wohnungvoller möbelschleppen gefühle anstellen die wohnung voller gefühlegehn nicht mehr durch diezimmer weichen ausschleppen sich ein baby anschleppen sich hoffnungen anschmeißen sie zu den gefühlenschaffen sich einen fernseher anschleppen gefühle und hoffnungen in die bilderin die fernsehbildersagen sich waswie wird man vom schauenvom allabendlichen schauenschleppen den kinderwagen anführ’n das baby spazierengehn sich aus dem weghaben zu viele geschichten gemacht in die wohnunggestelltsind die wege verbautfalln über die eignen beine(„Hotel California II“, Kriterion 1981)Wenn es mir gut gehtist alles plötzlich nur eine Frage der Zeitund Zeit gibt es mehr als genugEs ist ein häufiger RohstoffEr folgt unmittelbar auf das GoldAuf beides weicht man ausAuf das eine in Zeiten der Notauf das andere in der VerzweiflungIn der Not wird das Gold gewogen und in derVerzweiflung schluckt man die Uhrmeine Stirn ist jetzt kalteine goldene Hand fährt ihr unter die HautIch verdrehe kurz mal die Nasewie um Zeit zu gewinnenFür daswas vergehtFür die unauffällige ReklameFür das Gewonneneund das ZerronneneFür den Schattenden die Zeit wirftFür das Wortdas den Barren vorsichtig auf die Zunge legt(Traian Pop Verlag, Zeitschrift für Literatur und Kunst 2015)neuerdings hab ichs mit der angst zu tunder tod könnte mich unvorbereitet antreffenund ich würde was falsch machenwenn er plötzlich vor mir stündedeshalb übe ich abend für abendverhaltensweisenheute ist übung 142 dranich mach es schon ganz gutbald werd ich ein buchdarüber schreiben(„Klartext“, Albatros Verlag, Bukarest 1997)