17. April 2022

Bildervortrag über Rumänien in Düsseldorf

In seinem Bildervortrag am Dienstag, dem 26. April, um 19.00 Uhr im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf, Bismarckstraße 90, beleuchtet Peter von Kapri, vielgereister und vielseitiger Ökonom und ehemaliger Journalist mit Wurzeln in der Bukowina, die Vielfalt Rumäniens mit all seinen Facetten.





Im Jahr 1907 schreibt der deutsche Geograph Hugo Grothe: „Die Haupt­eigenart Rumäniens ist seine Zwischenlage. Seine nordwestlichen Berührungen gehen durch vielbegangene Quertäler der Karpathen nach Siebenbürgen, vermittels der Donau nach der niederungarischen Tiefebene und über diese hinaus nach dem Herzen Europas; seine südliche breite Flanke stößt an die Balkanhalbinsel, seine Ostränder laufen in die südrussische Tiefebene über, lassen geradezu seine südöstlichen Niederungen als eine Fortsetzung Südrußlands erscheinen.“ Dieser Lagebeschreibung ist kaum noch etwas hinzuzufügen.



Auch wenn Rumänien nur ein mittelgroßes europäisches Land ist, dürfte es demographisch und bezüglich seines wirtschaftlichen Potentials das bedeutendste in Südosteuropa sein. Es ist reich an Bodenschätzen, Erzen wie auch Erdöl und Erdgas, reich an Wäldern und Gewässern, ein Land mit vielen Naturschutzgebieten und Investitionsland. Seine Geschichte hat es unter osmanischer und orthodoxer Dominanz multiethnisch, multikulturell und multikonfessionell gemacht. Seit dem Mittelalter galten die rumänischen Fürstentümer als Bollwerk des Christentums an der Peripherie Europas. Seine Lage spricht auch für Rumänien als Brückenland, das in erster Linie verbindet und vermittelt. Das ehemalige periphere Bollwerk wurde durch die Aufnahme in die Europäische Union am 1. Januar 2007 zu einer neuen wirtschaftlichen und kulturellen Drehscheibe. Dazu zählen Aspekte betreffend Raum, Geschichte, die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen des Landes, die kulturellen Leistungen wie auch Besonderheiten der Regionen. Anschließend findet ein Austausch zwischen Peter von Kapri, weiteren Rumänienkundigen und dem Publikum statt. Zu dem Vortragsabend lädt die Kreisgruppe Düsseldorf des Verbandes der Siebenbürger Sachsen zusammen mit dem Gerhart-Hauptmann-Haus alle an Rumänien Interessierten herzlich ein.Im Jahr 1907 schreibt der deutsche Geograph Hugo Grothe: „Die Haupt­eigenart Rumäniens ist seine Zwischenlage. Seine nordwestlichen Berührungen gehen durch vielbegangene Quertäler der Karpathen nach Siebenbürgen, vermittels der Donau nach der niederungarischen Tiefebene und über diese hinaus nach dem Herzen Europas; seine südliche breite Flanke stößt an die Balkanhalbinsel, seine Ostränder laufen in die südrussische Tiefebene über, lassen geradezu seine südöstlichen Niederungen als eine Fortsetzung Südrußlands erscheinen.“ Dieser Lagebeschreibung ist kaum noch etwas hinzuzufügen.Auch wenn Rumänien nur ein mittelgroßes europäisches Land ist, dürfte es demographisch und bezüglich seines wirtschaftlichen Potentials das bedeutendste in Südosteuropa sein. Es ist reich an Bodenschätzen, Erzen wie auch Erdöl und Erdgas, reich an Wäldern und Gewässern, ein Land mit vielen Naturschutzgebieten und Investitionsland. Seine Geschichte hat es unter osmanischer und orthodoxer Dominanz multiethnisch, multikulturell und multikonfessionell gemacht. Seit dem Mittelalter galten die rumänischen Fürstentümer als Bollwerk des Christentums an der Peripherie Europas. Seine Lage spricht auch für Rumänien als Brückenland, das in erster Linie verbindet und vermittelt. Das ehemalige periphere Bollwerk wurde durch die Aufnahme in die Europäische Union am 1. Januar 2007 zu einer neuen wirtschaftlichen und kulturellen Drehscheibe. Horst Dengel

Schlagwörter: Vortrag, Düsseldorf, Gerhart-Hauptmann-Haus

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.