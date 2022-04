"De Lidertrun" begeistert mit ihren Balladen in Nordrhein-Westfalen

Zwei besondere Liederabende konnten unsere Landsleute am 8. und 9. April 2022 im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf und im Evangelischen Gemeindehaus Wiehl-Bielstein genießen. Zu dieser kleinen Tournee hatte die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland eingeladen. Die Künstler, heute im Süden Deutschlands ansässig, folgten dieser Einladung gerne rund 15 Jahre, nachdem sie das letzte Mal in Nordrhein-Westfalen aufgetreten waren.

Liederabend der „Lidertrun“ in Wiehl-Bielstein, von links: Karl-Heinz Piringer, Hans Seiwerth, Angela Seiwerth und Michael Gewölb. Foto: Rainer Lehni

Siebenbürgischer Liederabend am 8. April im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf.

Die beiden Veranstaltungen wurden dankenswerterweise vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Landeszentrale für politische Bildung gefördert.Überschattet waren die Veranstaltungen vom Krieg in der Ukraine. Michael Gewölb von der „Lidertrun“ wies einführend zu Recht darauf hin, dass gerade auch in solchen Zeiten Musik erforderlich sei und uns alle miteinander verbinde, auch als hörbares Zeichen gegen einen solchen unsäglichen Krieg. Bundes- und Landesvorsitzender Rainer Lehni freute sich bei seinen Begrüßungsworten, das vierköpfige Ensemble, bestehend aus Karl-Heinz Piringer, Angela Seiwerth, Hans Seiwerth und Michael Gewölb, in Nordrhein-Westfalen willkommen zu heißen.„De Lidertrun“ besteht in der jetzigen Form seit 2002 und feiert dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. Das heutige Ensemble hat eine Vorgeschichte in Siebenbürgen, wo die Sänger von 1974 bis 1980 als „Cibinium-Quartett“ u.a. auch in der deutschen Sendung des rumänischen Fernsehens zu sehen waren. Der Schwerpunkt lag schon damals in der siebenbürgisch-sächsischen Ballade, begleitet von Mundharmonika, Flöte und Geige.Nach der Neugründung 2002 in Deutschland überarbeitete und erweiterte „De Lidertrun“ ihr Repertoire, auch die Anzahl der teils historischen Instrumente wurde stark erweitert, was auch bei den beiden Liederabenden zu sehen und hören war. Schwerpunktmäßig pflegt „De Lidertrun“ die gesamtsiebenbürgische Klangvielfalt und hat sich deren Vermittlung verschrieben. Aber auch Lieder in den anderen Sprachen Siebenbürgens wurden ins Repertoire aufgenommen.Es waren zwei musikalische Abende der ganz besonderen Klasse, was die zahlreichen Zuschauer mit großem Applaus honorierten. Richtiges Gänsehautfeeling brachte das gemeinsam gesungene „Af deser Ierd“ zum Abschluss der beiden Abende hervor.Für die Vorbereitungen und Hilfen vor Ort in Düsseldorf und Wiehl sei Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni, Landeskassenwartin Angelika Schwager, Gabriele Mai und den Ehepaaren Birgit und Horst Kessmann sowie Hedda und Michael Schuller herzlich gedankt. Ein großes Dankeschön geht zudem an „De Lidertrun“, die den gesamten Erlös aus dem Verkauf ihrer CDs in Höhe von 515 Euro dem Verband der Siebenbürger Sachsen für die Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine gespendet hat.

rl