Tagung in Hermannstadt

Zwischen Bollwerk und Brücke? Der habsburgische Südosten. Europas Kultur-Raum-Konzepte seit dem 18. Jahrhundert

Zur Tagung vomim Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften (Institutul de Cercetări Socio-Umane) der Rumänischen Akademie, Bulevardul Victoriei 40, Hermannstadt, laden die Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa e. V. (KGKDS, Tübingen), die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Doktoratskolleg Austrian Studies), das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS) und das Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie in Zusammenarbeit mit der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg, der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt und dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt ein. Konzept und Organisation liegen in den Händen von Kurt Scharr, Rudolf Gräf und Florian Kührer-Wielach.Im Zentrum der Tagung steht die Diskussion von Raumkonzeptionen und -theorien mit einem Fokus auf Mittel- und Südosteuropa. Wichtig erscheint dabei die Berücksichtigung einer breiten Perspektive auf die Longue durée seit dem 18. Jahrhundert und die Miteinbeziehung der zeitgenössischen, jeweils größeren Öffentlichkeit des politischen und gesellschaftlichen Feldes über die engere Geschichtsschreibung hinaus.Nach der Eröffnung am Donnerstag, dem 29. September, um 9.00 Uhr folgen Themenblöcke mit jeweils mehreren Referaten zu den Themen „Raumwahrnehmung“, „Wissensräume“, „Kulturräume skizziert und gebaut“ (Donnerstag), „Projektionsraum Bukowina“, „Räume – Menschen – Politik“, „Der Südosten Europas“ (Freitag). Das vollständige Programm finden Sie im Internet unter www.ikgs.de