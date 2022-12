Veranstaltung in München: "Zukunft der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft"

Die Informations- und Diskussionsveranstaltung „Zukunft der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft“ findet am Dienstag, dem 17. Januar, um 19.00 Uhr im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, in München statt.

Die Kirchenburg in Kleinschelken: Die einstige Bedeutung der Gemeinde Kleinschelken spiegelt sich in der Größe der Mitte des 14. Jahrhunderts errichteten dreischiffigen Pfeilerbasilika wieder. Im Laufe der Jahrhunderte wurde diese zu einer großen Kirchenburg ausgebaut. Foto: Stiftung Kirchenburgen

Die Kooperationsveranstaltung der Stiftung Kirchenburgen, des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen und des Hauses des Deutschen Ostens befasst sich mit der Situation der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft und richtet sich an eine interessierte Öffentlichkeit sowie an Akteure aus Gesellschaft und Politik mit Bezug zu Siebenbürgen. Bei der international besetzten Veranstaltung werden Fachleute und Entscheidungsträger aus Rumänien und Deutschland über den Zustand des deutschen Kulturerbes in der Region sowie über Wege eines möglichst effektiven und langfristigen Erhalts diskutieren.Der für seine Arbeit an historischen Gebäuden renommierte und bereits für Architekturpreise nominierte Hermannstädter Architekt Tudor Pavelescu wird zur Einführung ein Impulsreferat halten über seine Arbeit an Kirchenburgen, unter anderem im Rahmen des „Dächerprogramms 2022“ der Stiftung Kirchenburgen. Auf dem sodann stattfindenden Podium diskutieren Emil Hurezeanu, Botschafter von Rumänien in der Republik Österreich (angefragt), Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kirchenburgen, sowie Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. über den Zustand der Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgens sowie Perspektiven und Möglichkeiten zum gemeinsamen Handeln. Moderation: Dr. Iris Oberth, Leiterin des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen.Als Ehrengäste werden ein Grußwort halten: Janette-Constanţa Carabașu, Amtsleiterin des Konsulats von Rumänien in München (angefragt), und Bischof Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.Bei dem anschließenden Empfang bietet sich Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und anregendem Austausch. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon (089) 449993-0 oder per E-Mail: poststelle [ät] hdo.bayern.de.