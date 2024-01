2. Januar 2024

Ausstellung von Emil Michael Klein

Die Galerie Francesca Pia in Zürich zeigt noch bis zum 10. Februar 2024 neue Bilder von Emil Michael Klein. Der 1982 in München geborene, in der Schweiz ausgebildete und in Zürich lebende Künstler hat väterlicherseits siebenbürgisch-sächsische Wurzeln. Sein Vater Peter Klein ist in Schäßburg aufgewachsen und lebt als freischaffender Künstler mit seiner Familie im Walliser Bergdorf Ernen.

Abstrakte Bilder von Emil Michael Klein, aktuell präsentiert in der Galerie Francesca Pia in Zürich Über die Ausstellung in der Galerie Francesca Pia, Limmatstraße 270, in Zürich schreibt Daniel Horn auf der Galerie-Webseite Über die Ausstellung in der Galerie Francesca Pia, Limmatstraße 270, in Zürich schreibt Daniel Horn auf der Galerie-Webseite www.francescapia.com : „Emil Kleins Ausstellung neuer Gemälde markiert eine Erweiterung hinsichtlich seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit linearem Raum und Komposition“, von „Abstraktion und Abgrenzung“. Neben anderen Auszeichnungen erhielt Emil Michael Klein, dessen Arbeiten bereits in diversen Einzel- und Gruppenausstellungen in der Schweiz sowie in Glasgow, Tiflis, Kopenhagen, Paris oder Mailand zu sehen waren, 2020 in Bern den mit 50000 Franken dotierten Paul Boesch Kunstpreis (die Siebenbürgische Zeitung berichtete in Folge 13 vom 10. August 2020, Seite 6).

