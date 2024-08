Sehenswerte Maffay-Doku am 30. August im Ersten

Zum 75. Geburtstag von Peter Maffay zeigt die ARD eine Dokumentation über den aus Kronstadt stammenden Musiker. Die einstündige Doku „maffay.“ wird an Peter Maffays Geburtstag, dem 30. August, um 22.20 Uhr, im Ersten ausgestrahlt.

Für diese Dokumentation ließ sich Maffay fast ein Jahr lang von Filmemacher Andreas Heineke mit der Kamera begleiten. Gezeigt werden Vorbereitungen von Maffays „Farewell Tour“, private Momente hinter der Bühne, im Studio mit seiner Band oder auf Familienreise in seine Heimat Rumänien. „Es sind berührende, intime und exklusive Einblicke, die nicht nur Fans überraschen werden. Noch nie hat Peter Maffay ein Kamerateam so nah an sich herangelassen“, so der Sender. „Regisseur Andreas Heineke ist auf dem langen Weg zum letzten großen Auftritt hautnah dabei und hält das Werk eines Perfektionisten, eines extrem ehrgeizigen Künstlers, der weder sich selbst noch andere bei der Arbeit schont, hautnah mit der Kamera fest. Es sind berührende, intime und exklusive Einblicke, die nicht nur Fans überraschen werden. Noch nie hat Peter Maffay ein Kamerateam so nah an sich herangelassen. Die Zuschauer:innen dürfen dabei sein, wenn sich Peter Maffay mit seiner Band einschwört oder auf die vielen Überraschungsgäste und jahrelangen Wegbegleiter wie Johannes Oerding und US-Sängerin Anastacia, die ihn auf der Tour begleiten, trifft.Ganz persönliche Einblicke über Peter Maffay als Familienmenschen abseits des Rampenlichtes geben seine Ehefrau Hendrikje und Sohn Yaris. Zudem öffnet der Rocksänger exklusiv für diese ARD-Dokumentation sein Filmarchiv und teilt erstmals Aufnahmen, die es noch nie zuvor öffentlich zu sehen gab.“ (Quelle: „maffay. Zum 75. Geburtstag von Peter Maffay“ Die Maffay-Doku wird in zwei Versionen ausgestrahlt. Ein kürzere in der ARD und eine längere im NDR (siehe: https://www.presseportal.de/pm/69086/5852362 ). Die 90-Minuten-Fassung ist nicht nur in der ARD-Mediathek zu sehen, sondern wird auch am Samstag,ausgestrahlt (siehe https://www.ndr.de/fernsehen/programm/epg/maffay,sendung1473522.html ).