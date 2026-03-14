



14. März 2026

Vortrag über Dominikaner in Siebenbürgen

Mit einem Vortrag über die Dominikaner im spätmittelalterlichen Siebenbürgen und insbesondere in Hermannstadt bietet Mirjam Wien am 18. März um 18.30 Uhr in Annweiler am Trifels einen Einblick in das Wirken dieses Ordens, der vor allem in Städten tätig war.





Die Referentin, Mirjam Theodora Wien, hat Theologie und Geschichte in Tübingen und Edinburgh studiert; anschließend war sie im Theologischen Studienjahr Jerusalem tätig. Seit ­November 2022 ist die Pfälzerin mit mütterlicherseits siebenbürgischen Wurzeln als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer interdisziplinären Forschungsgruppe zum Thema „Religion und Urbanität“ an der Universität Erfurt tätig und verfasst in diesem Rahmen ihre Doktorarbeit zu den Dominikanern in Hermannstadt im 15. und 16. Jahrhundert. Ausgehend vom mittelalterlichen Ungarn und seinen religiösen Institutionen, geht die Referentin auf Schwierigkeiten in der Quellenüberlieferung zur Geschichte der Dominikaner ein und beleuchtet deren Präsenz in Hermannstadt. Auf die Dominikaner gehen mehrere Kirchenbauten in Hermannstadt zurück, darunter die (heutige) Ursulinenkirche. Als herausragendes Beispiel gotischer Bildhauerei in Siebenbürgen wird Mirjam Wien die Kreuzigungsgruppe vorstellen, welche 1417 geschaffen wurde und sich heute in der Heilig-Kreuz-Kapelle auf dem Bahnhofsvorplatz befindet. Die Bibliothek der Dominikaner ist ein weiterer Schwerpunkt der Präsentation, die im Rahmen der Vortragsreihe „Junge Mittelalterforschung“ (www.annweiler. de/museum-unterm-trifels/) im Ratssaal der Verbandsgemeinde Annweiler ( www.vg-annweiler.de/ ) in der Südpfalz stattfindet. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Die Referentin, Mirjam Theodora Wien, hat Theologie und Geschichte in Tübingen und Edinburgh studiert; anschließend war sie im Theologischen Studienjahr Jerusalem tätig. Seit ­November 2022 ist die Pfälzerin mit mütterlicherseits siebenbürgischen Wurzeln als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer interdisziplinären Forschungsgruppe zum Thema „Religion und Urbanität“ an der Universität Erfurt tätig und verfasst in diesem Rahmen ihre Doktorarbeit zu den Dominikanern in Hermannstadt im 15. und 16. Jahrhundert. uk

Schlagwörter: Vortrag, Dominikaner, Wien

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