Österreichischer Bundesverband ehrt Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer

Der Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich hat den Landeshauptmann von Oberösterreich Dr. Josef Pühringer das Goldene Ehrenzeichen der Siebenbürger Sachsen in Österreich und die Ehrenmitgliedschaft des Verbandes in Oberösterreich verliehen. Beide Ehrungen fanden am 6. Januar in Traun im Rahmen des 61. Richttags der Siebenbürger Nachbarschaft Traun statt.

Mit diesen Auszeichnungen wollten die Siebenbürger Sachsen in Österreich zum Ausdruck bringen, wie groß ihre Wertschätzung gegenüber dem Landeshauptmann von Oberösterreich ist. In seiner Laudatio ging Bundesobmann Konsulent Manfred Schuller auf die guten Kontakte zu Dr. Pühringer ein, der bereits mit seinen Amtsvorgängern im Verband ein gutes und freundschaftliches Verhältnis pflegte. Konsulent Schuller dankte ihm für sein Wohlwollen gegenüber dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich mit der Ehrenmitgliedschaft sowie gegenüber dem Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich, dessen Goldenes Ehrenabzeichen er ebenfalls im feierlichen Rahmen des Richttages in Traun erhielt. Nach der Ehrung (von links): Trauner Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert, Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, Verbandsobmann Kons. Manfred Schuller. Foto: Dieter Hofmann Mit diesen Auszeichnungen wollten die Siebenbürger Sachsen in Österreich zum Ausdruck bringen, wie groß ihre Wertschätzung gegenüber dem Landeshauptmann von Oberösterreich ist. In seiner Laudatio ging Bundesobmann Konsulent Manfred Schuller auf die guten Kontakte zu Dr. Pühringer ein, der bereits mit seinen Amtsvorgängern im Verband ein gutes und freundschaftliches Verhältnis pflegte. Konsulent Schuller dankte ihm für sein Wohlwollen gegenüber dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich mit der Ehrenmitgliedschaft sowie gegenüber dem Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich, dessen Goldenes Ehrenabzeichen er ebenfalls im feierlichen Rahmen des Richttages in Traun erhielt.Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer bedankte sich sichtlich erfreut über diese Ehrungen. In seinen Dankesworten ging er auf die Verbundenheit mit den Siebenbürgern seit seiner Kindheit in Traun ein. Er sei mit ihnen groß geworden, so Dr. Pühringer. Er lobte deren Traditionsbewusstsein und dass diese Menschen nie vergessen hätten, woher sie kämen, und dass sie die „alte Heimat“ nie im Stich ließen, das zeige sich in den letzten Jahrzehnten durch viele Hilfeleistungen nach Siebenbürgen. Kulturell seien die Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich nicht mehr wegzudenken, sei es durch die Blaskapellen, Tanzgruppen und das überaus reichlich gelebte Brauchtum samt den dazugehörigen Veranstaltungen. Ingrid Schuller

Schlagwörter: Österreich, Oberösterreich, Ehrung, Auszeichnung, Landeshauptmann, Pühringer

