Kindertanzgruppe „Vergissmeinnicht“ aus Bistritz besucht Wels

Auf Einladung der Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels zusammen mit Bürgermeister Dr. Andreas Rabl waren 24 Schüler aus der Partnerstadt Bistritz für vier Tage in Wels zu Gast. Die Kinder im Alter von 10-12 Jahren besuchen die deutschsprachige Abteilung des Colegiul National „Liviu Rebreanu“, Bistriţa, des größten Gymnasiums der Stadt, und verzauberten als Kindervolkstanzgruppe „Vergissmeinnicht“ das Publikum beim 30. Welser Kronenfest und bei einem siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzabend im Welser Burggarten.

Tanzbegeistert und freundschaftlich verbunden: Gemeinschaftsbild der Kindertanzgruppe Vergissmeinnicht aus Bistritz und der Welser Kinder- und Volkstanzgruppe. Foto: Christian Schuster

Die Stadt Wels war im September 2014 unter Bürgermeister Dr. Peter Koits vor allem auf Initiative der HOG Bistritz-Nösen und Ehrenbundesobmann Dr. Fritz Frank eine Städtepartnerschaft mit Bistritz in Nordsiebenbürgen eingegangen. Anlass dafür war unter anderem, dass es sich damals zum 70. Mal jährte, dass Flüchtlinge der deutschsprachigen Bevölkerungsminderheit der Siebenbürger Sachsen ihre Heimat in und um Bistritz verlassen und nach ihrer Flucht in Oberösterreich und hier vor allem auch in Wels, der späteren Patenstadt der Heimatvertriebenen, nach dem Krieg eine neue Heimat gefunden hatten. Der Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich verknüpfte die Städtepartnerschaftsfeier in Wels damals auch mit einem entsprechenden Gedenktag; in der Stadt Bistritz hatte zwei Wochen davor ebenfalls eine Gedenk- und Partnerschaftsfeier stattgefunden, bei der auch ein Denkmal zur Erinnerung an die Flucht im Herbst 1944 enthüllt worden war. Die Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels durfte die Partnerschaftsfeier im Welser Minoritenfestsaal im September 2014 mit einem Tanzauftritt mitgestalten und wurde prompt von Bürgermeister Ovidiu Creţu für das Frühjahr 2015 zur Mitwirkung am Folkloreprogramm des Bistritzer Ostermarktes eingeladen. Eine Einladung, die die Gruppe gerne annahm und in der Folge drei wunderschöne Tage als Gäste in Bistritz verbringen durfte.Ein politischer Wechsel in der Führung der Stadt Wels resultierte im Herbst 2015 in der Befürchtung, dass die Stadt Wels ihre junge Partnerschaft mit Bistritz nicht weiterverfolgen können würde. Erst beim Kronenfest 2016 beauftragte der neue Bürgermeister Dr. Andreas Rabl dann die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft in Wels öffentlich, sich in Zukunft dieser Partnerschaft anzunehmen und sie mit Leben zu erfüllen. Anlässlich des 30. Kronenfests der Siebenbürger Sachsen in Wels konnten nun die Welser Nachbarschaft, die im Herbst 2016 der Aufforderung ihres Bürgermeisters nachkommend eine Arbeitsgruppe mit dem Titel „Freundeskreis Wels-Bistirtz“ ins Leben gerufen hatte, und die Welser Volkstanzgruppe zusammen und in Absprache mit Bürgermeister Dr. Andreas Rabl eine Gegeneinladung an die Kindertanzgruppe „Vergissmeinnicht“ des Bistritzer Gymnasiums Colegiul National „Liviu Rebreanu“, Bistriţa (CNLR) zu einem Besuch in der Partnerstadt Wels vom 24. bis 27. Juni aussprechen – auf Vermittlung der HOG Bistritz-Nösen, die zusammen mit dem Bistritzer Kulturamt die Fahrt der Kinder auch maßgeblich mit unterstützte.Das CNLR wird von rund 1500 Schülern besucht und gehört zu den größten und angesehensten Oberschulen des Landes. Hervorgegangen aus dem traditionsreichen siebenbürgisch-sächsischen „Evangelisch-Lutherischen Gymnasium Bistritz“, unterhält es bis heute eine große deutschsprachige Abteilung. Etwa 300 Kinder bekommen hier Fachunterricht in deutscher Sprache bis hin zur Hochschulreife. Die Schule pflegt mehrere Partnerschaften in Deutschland, einige Schüler verfassen eine deutschsprachige Schülerzeitung und wirken in der siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppe mit. Die Kindertanzgruppe „Vergissmeinnicht“ des CNLR wurde 2012 gegründet und besteht aus 30 Schülern im Alter zwischen 10 und 13 Jahren. Sie wird von Izabella Popescu geleitet und war im Frühjahr der unumstrittene Höhepunkt bei den Volkstanzdarbietungen des Bistritzer Ostermarktes.Das Besuchsprogramm der Kinder in Wels begann mit einem bunten Nachmittag mit gemeinsamem Volkstanzen mit der Welser Volkstanzgruppe im Brauchtumszentrum Herminenhof, wo die Gruppe mit Kuchen, Getränken und Eis herzlich empfangen wurde. Eine Nachtwächterführung erläuterte den Kindern am ersten Abend ihres Aufenthaltes die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Wels und führte sie unter anderem auch auf den Ledererturm, das markante Wahrzeichen der Stadt.Beim 30. Kronenfest der Siebenbürger Sachsen waren die Kinder neben der Welser Kindertanzgruppe und der Österreichischen „Landltanzgruppe Grieskirchen“ die Hauptattraktion und zugleich ein Jubiläumsgruß aus der Partnerstadt Bistritz und tanzten sich dabei in die Herzen der zahlreichen Gäste, allen voran der fast vollständig anwesenden politischen Stadtführung von Wels. Ein Besuch im „WELIOS – Mitmachmusem für Naturwissenschaft und Technik“, einem der beliebtesten Ausflugsziele für Schüler im Großraum Wels, bildete anschließend den willkommenen Kontrapunkt zum Volkstanzauftritt beim Kronenfest.Öffentlicher Höhepunkt des Besuchsprogrammes, für das die Welser Nachbarschaft und Tanzgruppe in Absprache mit der Stadt alleine verantwortlich zu zeichnen hatten, war am 26. Juni ein „Siebenbürgisch-sächsischer Volkstanzabend“ mit dem Motto „Volkstanzen für die Städtepartnerschaft“ unter freiem Himmel im sommerlichen Welser Burggarten, bei dem die Kinder dem interessierten Publikum einen weiteren tänzerischen Gruß aus Bistritz überbrachten. Abwechselnd mit der Welser Kinder- und Volkstanzgruppe bestritten sie dabei ein insgesamt rund 75-minütiges Tanzprogramm, dessen beeindruckenden Schluss- und Höhepunkt ein von insgesamt 24 Tanzpaaren aus Wels und Bistritz gemeinsam getanztes Tampet bildete. Das abschließende Gruppenbild (siehe unten) verdeutlichte eindrucksvoll die neu geknüpften Freundschaften dieser Tage und die partnerschaftliche Verbundenheit der Akteure des Abends.Am Nachmittag davor hatte die Gäste ein Ausflug zur Oö Landesgartenschau im nahe Wels gelegenen Kremsmünster geführt, wo die Kinder nach einer Führung durch das bekannte Benediktinerkloster auch einen Besuch im stiftseigenen Schwimmbad genießen durften. Davor hatten sie auf Einladung der Neuen Mittelschule NMS-5 Wels – Mozartstraße und ihrer Direktorin Dagmar Föger einen gemeinsamen Vormittag mit gleichaltrigen Schülern in Wels verbracht. Besonders davon, von einem gemeinsamen Frühstück, einer Führung durch die Schule und den anschließenden sportlichen Spielen im Turnsaal waren die Kinder begeistert und hoffen nun darauf, dass sie auch weiterhin mit ihren neuen Freunden in Wels in Kontakt bleiben können. Dies versprach Bürgermeister Dr. Andreas Rabl bei einem abschließenden Empfang im Rathaus unmittelbar vor der Heimreise der Kinder zu unterstützen und gab der mitgereisten Schuldirektorin Violeta Griga sowie Teodora Lutsch vom Bistritzer Kulturamt die besten Grüße aus der Partnerstadt Wels mit auf den Heimweg zurück nach Bistritz.

Christian Schuster