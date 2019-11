Nachbarschaft Mattigtal: Unterwegs im Banat und im Banater Bergland:

Unter der Leitung von Pfarrer Frank Schleßmann war Anfang Oktober bereits zum dritten Mal in Folge eine kleine Reisegruppe unterwegs im Banat und Banater Bergland in Rumänien. Neben der Besichtigung von Temeswar und Arad wurden auch Liebling und Marienfeld, die Heimatorte Mitreisender bzw. ihrer Familien, besucht.

In Reschitza und umliegenden Dörfern fand wie alljährlich die „Deutsche Kulturdekade“ mit vielen interessanten Programmpunkten statt. Teilnehmende Gruppen aus verschiedenen Landesteilen Rumäniens, aus Österreich, Deutschland, Kroatien, Serbien und der Ukraine verbrachten bei interessanten Vorträgen und Veranstaltungen anregende Tage der Gemeinschaft. Pfarrer Frank Schleßmann hielt einen Gottesdienst in der kleinen evangelischen Gemeinde von Steierdorf im Banater Bergland und feierte mit katholischen Amtsbrüdern des Banates ökumenische deutsche Gottesdienste in den vollbesetzten katholischen Kirchen von Reschitza und Steierdorf. In Reschitza fand am Denkmal für die 1945 nach Russland Deportierten eine würdige ökumenische Gedenkfeier statt. Auf der Heimreise wurden in Ungarn die beiden früheren deutschen evangelischen Gemeinden Soltvadkert und Hartau besucht. Hierher kamen Anfang des 18. Jahrhunderts deutsche Siedler aus Süddeutschland, von denen zwei bis drei Generationen später mehrere Familien weiterzogen und die evangelischen Gemeinden im heutigen Banat besiedelten.

F.S.