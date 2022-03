Faschingsgrüße in Traun

Seit zwei Jahren Corona-Pandemie und jetzt herrscht auch noch Krieg in der Ukraine – vieles könnte wahrlich besser laufen. Trotzdem schadet es nicht, wenn wieder ein wenig Normalität einkehrt, und eigentlich war ja Fasching, oder? Bloß dass kaum jemand angesichts der Katastrophe große Lust zu feiern hatte. Daher nahmen unsere Trauner Spezialisten im Freudebereiten, nämlich die „Lustigen Adjuvanten“, ihre Instrumente zur Hand, kostümierten sich faschingshaft und nahmen vor dem „Zentrum für Betreuung und Pflege“ im Trauner Stadtteil St. Dionysen Aufstellung.

Fasching mit den Lustigen Adjuvanten. Foto: Irene Kastner

Hier begann der musikalische Nachmittag mit einem Ständchen, das den Bewohnern und dem Pflegepersonal sichtlich große Freude bereitete. Sie lauschten an den Fenstern und winkten fröhlich herunter. Einige konnte mit ihren Pflegerinnen sogar zum Eingang oder in den Hof kommen und erhielten von den Marketenderinnen Birgit und Irene Krapfen überreicht.Nun startete die Tour durch die „kleine Siebenbürger Siedlung“ in St. Dionysen nach dem bewährten System: Die Marketenderinnen läuteten bei den Häusern unserer Mitglieder, verteilten Faschingskrapfen und schenkten – wo gewünscht – auch ein Stamperl Schnaps aus; unsere Mitglieder sind sehr großzügig und bedankten sich für den Besuch mit einer Geldspende. Die Adjuvanten revanchierten sich wiederum musikalisch. Zwischendurch bewirtete Gabi Kopes uns mit Speis und Trank – auch dafür ein herzliches Dankeschön.Gegen 17.00 Uhr war allen schon ziemlich kalt und wir beendeten die Aktion. Damit war aber der Tag noch nicht ganz vorbei, denn wir ließen ihn noch „Auf dem Tanzboden“ bei einem gemütlichen Beisammensein, Pizza und Krapfen gemütlich ausklingen. Fazit: Unsere Mitglieder, aber auch andere Nachbarn und Passanten haben sich über den Besuch gefreut. Alle haben die Musik, vor allem aber die Gespräche sehr genossen. Danke für die großzügigen Spenden und allen Mitwirkenden für ihren Einsatz. Schön war’s!

Irene Kastner