3. Februar 2025

21. Ball der Heimat in Wien

Der Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) gibt sich die Ehre, zum 21. Ball der Heimat höflich einzuladen am Samstag, den 15. Februar 2025, 18.00 Uhr im Arcotel Wimberger, Neubaugürtel 34-36, in Wien.

Programm: 17.00 Uhr Einlass; 18 Uhr Beginn mit dem Einzug der Trachtengruppen; Begrüßung: Norbert Kapeller, VLÖ-Präsident; Eröffnung durch die Trachtenpaare; Allgemeiner Tanz; 21.00 Uhr Pauseneinlage, Volkstänze; 24.00 Uhr Ende. Zum Tanz spielen „Die Ötscherbären".



Der Ball der Heimat wird im Auftrag der Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertriebenen aus dem Sudeten-, Karpaten- und Donauraum und dem VLÖ – Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich veranstaltet.

