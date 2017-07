Kulturhauptstädte Hermannstadt und Luxemburg feiern Jubiläum

Hermannstadt – Zehn Jahre sind vergangen, seit Hermannstadt und Luxemburg gleichzeitig den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ getragen haben. Zu diesem Jubiläums absolvierte der Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, Xavier Bettel,

Mitte Juni einen offiziellen Besuch in Rumänien. In Bukarest sprach er mit Präsident Klaus Johannis über die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Bildung. Bettel sicherte die Unterstützung seines Landes für den Schengen-Beitritt Rumäniens sowie für die Fortsetzung der Korruptionsbekämpfung zu. Weitere Gespräche führte er mit dem damals noch amtierenden rumänischen Ministerpräsidenten Sorin Grindeanu und Kommunikationsminister Augustin Jianu. Auch wurde Bettel in Bukarest mit dem Ehrendoktortitel der Nationalen Schule für Politik- und Verwaltungsstudien gewürdigt. In Hermannstadt besuchten Bettel und Johannis eine Aufführung im Rahmen des Internationalen Theaterfestivals. Rumäniens Präsident verlieh Staatsauszeichnungen an Charles Muller, Theaterdirektor in Esch-sur-Alzette, und Constantin Chiriac, ­Direktor des Hermannstädter Radu-Stanca-Theaters. Zudem wurde ein Ehrenkonsulat des Großherzogtums Luxemburg eröffnet und der luxemburgische Schauspieler des Hermannstädter Theaters, Daniel Plier, zum Ehrenkonsul ernannt.

CC