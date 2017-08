Heimattreffen in Deutsch-Kreuz

Liebe Deutsch-Kreuzer, liebe Freunde! Zum diesjährigen Deutsch-Kreuzer Heimattreffen in der alten Heimat laden wir herzlich für Mittwoch, den 9. August, ein. Wir treffen uns ab 8.30 Uhr zum gemeinsamen Frühstück in der Kirchenburg.

Um 11.00 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit anschließendem Friedhofsgang und Andacht, gehalten von Vikar Danielis Mare. Es begleitet uns die Blasmusik Stuttgart, die auch am Nachmittag aufspielt. Für Mittagessen und Grillfleisch am Abend ist gesorgt. Ab 20.00 Uhr sorgt die Band „Top 40“ für Musik und gute Stimmung. Habt ihr Lust etwas Besonderes in einer vertrauten Gemeinschaft zu erleben? Dann sehen wir uns am 9. August in Deutsch-Kreuz.

Der Vorstand