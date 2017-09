Kilian Müller erhält Ernst-Habermann-Preis

Hermannstadt – Der Fotograf Kilian Müller hat für seine Ausstellung „Hüter der Kirche – Ein fotografisches Essay“ den Ernst-Habermann-Preis der Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung für das Jahr 2016 erhalten. Seine Ausstellung über die in Siebenbürgen verbliebenen Sachsen war 2014 und 2015 u.a. in Hermannstadt, Dinkelsbühl und Gundelsheim zu sehen.

Die Preisverleihung erfolgte Anfang August in Hermannstadt, wie aus einem Bericht der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien hervorgeht. Kilian Müller habe mit seinen fotografischen Arbeiten zum Erhalt des sächsischen Kulturerbes beigetragen, so der ehemalige Leiter der Brukenthalschule, Gerold Hermann, in der Laudatio. Kilian Müller (31) wurde in Baden-Württemberg geboren, hat Philosophie und Fotografie studiert und arbeitet als Reportage- und Porträtfotograf u.a. für die BBC, Zeit-Online und die Süddeutsche Zeitung. Der Habermann-Preis wird alle zwei Jahre für überdurchschnittliche Arbeiten an Wissenschaftler und Künstler verliehen, die das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten haben.

