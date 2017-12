DWK feierte zehnjähriges Gründungsjubiläum

Kronstadt – Der Deutsche Wirtschaftsklub Kronstadt (DWK) beging am 17. November im Kronstädter Kronwell-Hotel zehn Jahre seit seiner Gründung mit einer Tagung und einem anschließenden Ball. Die Tagung trug den Titel „Quo vadis Kronstadt?“ und sollte Lösungen für die Personalkrise auf dem Arbeitsmarkt ermitteln.

Als Ehrengast beteiligte sich der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Cord Meier-Klodt, der ein Grußwort sprach. Der Vorsitzende der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Dragoș Anastasiu, und Ex-Arbeitsminister Dragoș Pîslaru hielten Ansprachen. In einer einleitenden Pressekonferenz wies der DWK-Vorsitzende Werner Braun auf die erfolgreich umgesetzten Projekte des Wirtschaftsklubs wie die Einführung der dualen Fachausbildung hin. An der Pressekonferenz beteiligte sich auch Stelian Fedorca, der diese von Anfang an und dabei vor allem in Kronstadt als Pilotprojekt unterstützt hatte. Die „Duale Fachschule Kronstadt“ sei zu einem „Vorreiter“, einem „Leuchtturm“, einem „Beispiel und auch Signal“ fürs ganze Land geworden, wie es Botschafter Cord Meier-Klodt in seinem Grußwort formulierte.

ADZ