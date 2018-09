Karl Scheerer wird Ehrenbürger von Schäßburg

Schäßburg – Am 2. August wurde Dr. Karl Scheerer der Titel des Ehrenbürgers von Schäßburg verliehen, berichtet die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. Bürgermeister Ovidiu Mălăncrăvean überreichte ihm die Urkunde und den Schlüssel der Stadt. Begründet wird die Auszeichnung mit seinem „besonderen Einsatz zur Förderung der Schäßburger Kultur sowie der Einwerbung von Geldern für die Wiederherstellung des Kulturerbes der Stadt“. Die Laudatio hielt Stefan Gorczyka, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Schäßburg.

Scheerer wurde 1943 in Großau geboren und ist 1957 mit seiner Mutter nach Deutschland ausgewandert. Seine ehrenamtliche Tätigkeit in Schäßburg und Siebenbürgen begann der studierte Histo­ri­ker, Germanist, Politologe, zuletzt Leiter der Akademie in Bad Königshofen (Unterfranken), nach seiner Pensionierung und Rückkehr nach Schäßburg im Jahr 2012. Scheerer ist Mitglied im Landesvorstand des Demokratischen Vorstands der Deutschen in Rumänien, stellvertretender Vorsitzender des Siebenbürgenforums und Mitglied im Schäßburger Forum, dem er ebenfalls vorstand. Zu seinen Verdiensten gehören die Beschaffung von Mitteln für die Sanierung und Ausstattung des Joseph-Haltrich Lyzeums, die Sanierung des evangelischen Kindergartens, die Herausgabe der Schäßburger Monografie von Gheorghe Baltag, die Organisation von über 50 Fortbildungen für Lehrer und Schüler u.a.

NM