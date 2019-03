Ausstellung zum Tobsdorfer Chorgestühl

Zur Vernissage der Ausstellung „Das Tobsdorfer Chorgestühl und seine Restaurierung. Siebenbürgische Chorgestühle des Meisters Johannes Reychmut aus Schäßburg“ am Montag, 1. April, um 18.00 Uhr laden wir herzlich ins Hermannstädter Friedrich-Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrum, Str. Mitropoliei 30, ein.

Das aus der kleinen siebenbürgisch-sächsischen Dorfkirche in Tobsdorf im Mediascher Kirchenbezirk stammende Chorgestühl von 1537 wurde in jahrelanger Arbeit durch Fachkräfte der Hildesheimer Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) restauriert und im November 2018 in der Margarethenkirche in Mediasch wieder aufgestellt. Die HAWK-Wanderausstellung dokumentiert in anschaulicher Weise die aufwändige Rettung dieses beeindruckenden Kulturguts. Die gesamte Aktion bündelte den Einsatz vieler Mitarbeiter, Partner und unterstützender Institutionen, deren Beitrag durch die Ausstellung gewürdigt wird. Anlässlich der Vernissage im Teutsch-Haus bietet Diplom-Restaurator Dr. Ralf Buchholz von der HAWK eine Einführung.Ausstellungsdauer:Öffnungszeiten: im April Montag bis Freitag 10.00-17.00 Uhr, im Mai und Juni Montag bis Samstag 10.00-17.00 Uhr (an staatlichen Feiertagen sowie evangelischer Karfreitag und Ostermontag geschlossen).Lesen Sie zu diesem Thema auch: