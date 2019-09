Eine halbe Million US-Dollar für die Kirchenburg Almen in Siebenbürgen

Almen – Der kleine Ort Almen mit seiner stattlichen Kirchenburg hatte am 25. Juli hohen Besuch. Hans Klemm, der US-amerikanische Botschafter in Bukarest, brachte eine stattliche Summe für die Restaurierung und Instandhaltung der historischen Kirchenburg mit.

Die Kirchenburg in Almen, Luftbildaufnahme von Georg Gerster. Quelle: Siebenbürgen-Institut Archiv

Wie es Brauch ist, wurde der Gast mit einem Schnaps begrüßt und danach tanzte eine Gruppe Kinder in sächsischen Trachten für den Würdenträger. Klemm, die USA unterstütze den Mihai Eminescu Trust (MET), die Stiftung, die sich dem Erhalt der Kirchenburgen gewidmet hat, und die Partnerschaft der Länder Rumänien und USA solle auch auf ökonomischer Ebene gestärkt werden. Die USA unterstütze Stiftungen wie den MET als Zeichen des Respektes gegenüber der Kultur und den Traditionen Rumäniens. Bauwerke wie die Kirchenburg hätten einen universellen Wert, da sie die Geschichte und Kultur des Landes reflektierten. Die Investition sei somit eine in die Gemeinschaft, nicht nur in das Bauwerk.Der Scheck in Höhe von 500.000 US-Dollar wurde der MET-Direktorin Caroline Fernolend übergeben. Almen erhielt damit die weltweit größte Spende aus dem Fonds der US-Botschafter für die Bewahrung des Kulturerbes.

Jan-Christian Brewer (Hermannstädter Zeitung)

