Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis zu Besuch in Bayern

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis trifft sich heute bei einem Arbeitsbesuch in Bayern mit Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner und nimmt an der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kloster Seeon teil.

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis besucht Bayern am 7. Januar 2020. Foto: www.presidency.ro

Staatspräsident Klaus Johannis nimmt am 7. Januar an einer Sitzung der bayerischen Staatsregierung teil, wird sich mit Regierungsmitgliedern über die bayerisch-rumänischen Beziehungen austauschen, heißt es in einer Pressemitteilung des Rumänischen Präsidialamtes . Aus Sicht der deutsch-rumänischen Beziehungen sei der Arbeitsbesuch Klaus Johannis‘ in Bayern auch deshalb wichtig, weil Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft innehat.Bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seen wird Klaus Johannis einen Vortrag über die Vision Rumäniens und die europäische Zukunft halten. Einer dpa-Meldung zufolge steht die Klausur in Kloster Seeon am 7. Januar zunächst im Zeichen der Europa- und Außenpolitik - mit zwei Staatsoberhäuptern als Gästen. Erwartet wird neben dem Staatsoberhaupt Rumäniens auch die Staatspräsidentin der Republik Estland, Kersti Kaljulaid. „Die Besuche dieser beiden Staatsoberhäupter unterstreichen unseren europa- und außenpolitischen Gestaltungsanspruch“, sagte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt. Die CSU-Landesgruppe tagt vom 6. bis 8. Januar in Kloster Seeon, das seit 2017 als Treffpunkt der CSU dient.Ein weiterer Besuch Klaus Johannis‘ in Deutschland steht am 21. Mai an. Zu Christi Himmelfahrt wird er den renommierten Karlspreis in Aachen entgegennehmen. Laut dem Karlspreis-Direktorium erhält Rumäniens Staatsoberhaupt den Karlspreis 2020 für seinen Einsatz und Erfolg, mit dem er Rumänien zu einer proeuropäischen und rechtsstaatlichen Politik geführt habe. Der Karlspreis wird seit 1950 für besondere Verdienste um die europäische Einigung verliehen. 2018 erhielt der französische Präsident Emmanuel Macron den Preis, 2019 wurde UN-Generalsekretär António Guterres ausgezeichnet. Namensgeber ist Kaiser Karl der Große (742-814), dessen Thron in Aachen steht.