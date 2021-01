18. Januar 2021

EU-Zentrum für Cyber­sicherheit in Bukarest

Das geplante EU-Zentrum für Cybersicherheit soll in Bukarest entstehen. Die Wahl auf die rumänische Hauptstadt fiel am 9. Dezember in Brüssel – mit 15 Stimmen von 27.

Mitbewerber als Standort des EU-Zentrums waren sieben weitere Städte: Brüssel, München, Warschau, Vilnius, Luxemburg und León (Spanien). Ins Finale gelangten schließlich Bukarest und Brüssel. Das Zentrum für Cybersicherheit wird die erste EU-Agentur mit Sitz in Rumänien sein und soll bereits Anfang dieses Jahres seine Tätigkeit aufnehmen, wie der Europäische Rat in Brüssel mitteilte. Es soll unter anderem für eine bessere Koordinierung der Forschung und Innovation im Bereich Cybersicherheit in der Europäischen Union sorgen. Zudem sollen Investitionen in Forschung, Technologie und industrielle Entwicklung gebündelt und EU-Mittel in Höhe von Milliarden Euro für die Forschung zum Thema Cybersicherheit verwaltet werden. NM

Schlagwörter: Rumänien, Bukarest, Europa, Politik, Forschung

