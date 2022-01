Rumänien feiert 15-jähriges EU-Beitrittsjubiläum

Bukarest – Seit dem Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes verdreifacht und das Pro-Kopf-BIP fast vervierfacht, sagte Premierminister Nicolae Ciucă anlässlich des 15-jährigen Beitrittsjubiläums.

Seit 2007 sind Dutzende Milliarden Euro aus EU-Fonds nach Rumänien geflossen und haben zur Erhöhung des Lebensstandards und Annäherung an westlichen Standard geführt. Weitere 90 Milliarden Euro stehen in den nächsten Jahren im Rahmen des Resilienzplans (PNRR) zur Verfügung. Doch der wichtigste Gewinn, so Nicolae Ciucă, sei die Freizügigkeit. „Millionen von Rumänen arbeiten, studieren oder machen Ferien in anderen Mitgliedsländern der EU. Die Mehrzahl der rumänischen Exporte geht in EU-Mitgliedsstaaten. Der EU-Binnenmarkt steht rumänischen Unternehmern offen und sie genießen freien Zugang und Unterstützung durch EU-Finanzierungen.“Wichtige Ziele für eine vollständige Integration seien nun die Erfüllung der Bedingungen des Kooperations- und Kontrollverfahrens (MCV), der Schengen-Beitritt und der Eintritt in die Euro-Zone sowie besser bezahlte Arbeitsplätze und eine Wirtschaft, die auf sauberer Energie und Digitalisierung basiert, meldet die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien.