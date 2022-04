Bundespräsident Steinmeier reist nach Rumänien

Berlin – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am 4. Mai 2022 nach Rumänien, um in Bukarest mit dem rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis politische Gespräche zu führen.

Frank-Walter Steinmeier (2. von rechts) besuchte als Außenminister am 9. März 2015 Rumänien: Im Brukenthalmuseum in Hermannstadt eröffnete er im Beisein von Staatspräsident Klaus Johannis (Bildmitte) die Ausstellung „Geschichte und Gegenwart der deutschen Minderheit in Rumänien”; zudem zeigt das Gruppenbild (von links nach rechts) den Bundesaussiedlerbeauftragten Hartmut Koschyk, MdB, den DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr und den Bundesvorsitzenden Dr. Bernd Fabritius, MdB.

Im Mittelpunkt der Reise stehen die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die europäischen Nachbarländer. Bundespräsident Steinmeier möchte sich ein Bild von der Situation der aus der Ukraine Geflüchteten machen. Zudem tauscht er sich in einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen und jüdischen Minderheit in Rumänien aus.

Quelle: Bundespräsidialamt