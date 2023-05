Kronstädter Flughafen wird am 15. Juni eröffnet

Kronstadt – Der Internationale Flughafen Kronstadt-Weidenbach (Aeroportul International Brașov – Ghimbav) ist der einzige Flughafen, der in den letzten 50 Jahren in Rumänien von Null auf gebaut wurde. Rund 70 Millionen kostete der Flughafen. Die Bauarbeiten haben 15 Jahre lang gedauert und wurden immer wieder durch rechtliche und finanzielle Probleme unterbrochen.

Der neue Kronstädter Flughafen vor der Silhouette des Zeidner Berges. Foto: Rainer Lehni

Am 15. Juni 2023 um 9.00 Uhr ist es so weit: Der erste Flug der neuen rumänischen Fluglinie Dan Air wird aus Kronstadt Richtung Nürnberg abheben. Den entsprechenden Vertrag unterzeichneten Dan Air und der Flughafenbetreiber am 24. April beim Sitz des Kronstädter Kreisrats. Damit wird wahrscheinlich Dan Air den ersten Flug aus Kronstadt absolvieren und nicht die rumänische Tarom-Fluglinie, wie ursprünglich geplant. Von Kronstadt aus will Dan Air schrittweise die Ziele München (Samstag), Nürnberg und Stuttgart (jeweils Donnerstag), Barcelona, Brüssel, Budapest, London und Mailand erschließen. Dan Air hat den Flugkartenverkauf schon begonnen, ebenso die ungarische Low-Cost-Fluggesellschaft Wizz Air Wie die ADZ berichtet, kann man mit Wizz Air ab dem 4. August montags, mittwochs und freitags vom Kronstädter Flughafen nach London Luton fliegen und ab dem 2. September auch nach Dortmund (dienstags und samstags).

sb

