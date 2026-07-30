



30. Juli 2026

"Sehnsucht nach Siebenbürgen": Kulturwoche Haferland bietet vier Tage voller Tradition, Musik und Begegnungen

Vom 6. bis 9. August lädt die Kulturwoche Haferland zur 14. Ausgabe ein. In zehn siebenbürgisch-sächsischen Dörfern verbindet das Fest Tradition und Gegenwart, Musik und Handwerk, Erinnerung und gelebte Gemeinschaft. Vier Tage lang stehen zehn Dörfer – Arkeden, Keisd, Hamruden, Reps, Deutsch-Kreuz, Radeln, Meschendorf, Klosdorf, Bodendorf und Deutsch-Weißkirch – im Zeichen des diesjährigen Mottos „Sehnsucht nach Siebenbürgen“.

Die Haferlandwoche lädt dazu ein, Siebenbürgen als Kulturlandschaft und Heimat zu erleben: Die evangelische Kirche in Deutsch-Kreuz (Crit,) wird nach umfassender Renovierung wieder eingeweiht. Fotos: Michael Schmidt Stiftung In den Gassen und auf den Plätzen der Ortschaften erklingt traditionelle Blasmusik, Tanzgruppen lassen überlieferte Bräuche aufleben, Handwerker zeigen ihr Können in mobilen Ateliers, und auf den Tischen stehen Speisen, die nach Rezepten von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Die Haferlandwoche lädt dazu ein, Siebenbürgen in seiner ursprünglichen, authentischen Vielfalt zu erleben – als Kulturlandschaft, als Heimat und als Ort der Begegnung.



Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher am Freitag, dem 7. August, in der Burg von Reps. Der Abend beginnt mit traditioneller siebenbürgisch-sächsischer Musik und Tanz, präsentiert von der Projektgruppe Haferland und der Tanzgruppe der Deutschen Schule Reps.



Anschließend schlägt das Fest eine musikalische Brücke von der Tradition zur Moderne: Bei „A Classic Jazz Evening“ sorgen Luiza Zan, Mariano Castro & Muse Quartet für einen stimmungsvollen Konzertabend. An den Mauern der historischen Burg treffen die Klänge der sächsischen Blasmusik auf die Eleganz des klassischen Jazz. Ein musikalischer Dialog, der Vergangenheit und Gegenwart auf besondere Weise miteinander verbindet. Sächsischer Ball mit freiem Eintritt Am Samstag, dem 8. August, wird Deutsch-Kreuz zum Treffpunkt für einen der beliebtesten Höhepunkte der Kulturwoche Haferland. Ab 20.00 Uhr lädt der Sächsische Ball im Schupfen der Kirchenburg zum gemeinsamen Feiern ein.



Hier begegnen sich Einheimische und Besucher, Jung und Alt, Menschen aus Siebenbürgen und Gäste aus aller Welt – jenseits von Sprache und kulturellen Grenzen. Für die musikalische Stimmung sorgt die Band „Flamingo Sound“ aus Nürnberg, die den Schwung und die Atmosphäre der traditionellen sächsischen Bälle wieder aufleben lässt. Den Eintritt spendiert die Michael Schmidt Stiftung.



Eröffnet wird der Abend mit einem Umzug, an dem die Trachtengruppen und Blaskapellen der Kulturwoche Haferland teilnehmen werden. Anschließend führt das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. im Rahmen seiner Projektgruppe Haferland unter der Leitung von Werner Kloos und Astrid Göddert einen Programmpunkt in der Kirche auf und zelebriert zugleich fünf Jahre seiner Mitwirkung an der Kulturwoche Haferland. Wiedereinweihung der Kirche in Deutsch-Kreuz Der Sonntag, 9. August, steht ganz im Zeichen von Deutch-Kreuz. Um 11.00 Uhr beginnt der Tag mit einem der bedeutendsten Momente der diesjährigen Kulturwoche Haferland: der Wiedereinweihung der frisch restaurierten evangelischen Kirche. Der Festgottesdienst wird von Bischof Reinhart Guib, dem Bischofsvikar und Kronstädter Bezirksdechanten Dr. Daniel Zikeli und Pfarrerin Christiane Schöll gestaltet. Die musikalische Begleitung an der Orgel übernimmt Lukas Hellman. Die Wiedereinweihung markiert den Abschluss eines umfassenden Restaurierungsprojekts und ist weit mehr als ein baulicher Meilenstein. Sie steht für die Rückkehr eines wichtigen Ortes des Glaubens, der Geschichte und der Gemeinschaft in das Leben des Dorfes. Gottesdienst in der Haferlandwoche 2025 in Deutsch-Kreuz. Im Anschluss folgen Blasmusik und Ansprachen der Ehrengäste. Ein besonderer Programmpunkt ist die Präsentation des Teasers zum Film „NADIA. The Perfect Ten“ – im Rahmen des offiziell ausgerufenen Jahres der berühmten rumänischen Turnerin Nadia Comăneci.



Danach wird weitergefeiert. Mit traditionellen sächsischen und rumänischen Tänzen, Handwerksvorführungen und Workshops im Hof der Kirchenburg sowie an der alten sächsischen Schule wird die Vielfalt des kulturellen Erbes sichtbar und erlebbar. Vier Tage, zehn Dörfer, eine gemeinsame Geschichte Die Kulturwoche Haferland versteht sich als Einladung, eine Region neu oder wiederzuentdecken, deren Geschichte bis heute in ihren Dörfern, Kirchenburgen, Bräuchen und Traditionen lebendig ist. Konzerte, Kindertheater, Ausstellungen, Handwerksateliers, Tanz und liturgische Feiern verbinden sich zu einer viertägigen Reise durch zehn Dörfer des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes.



Das Festival steht unter der gemeinsamen Schirmherrschaft des Präsidenten des rumänischen Senats, Mircea Abrudean, und der mehrfachen Olympiasiegerin Nadia Comăneci.



Die Initiatoren der Kulturwoche Haferland, die Michael-Schmidt-Stiftung und die Peter-Maffay-Stiftung/Tabaluga, laden Besucherinnen und Besucher aus Rumänien und dem Ausland ein, vier Tage lang Siebenbürgen zu erleben, das seine Vergangenheit bewahrt, seine kulturelle Vielfalt feiert und zugleich den Blick nach vorne richtet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Kulturwoche Haferland ist frei.



Das vollständige Programm sowie aktuelle Informationen zur Kulturwoche Haferland 2026 finden Sie auf der offiziellen Website: In den Gassen und auf den Plätzen der Ortschaften erklingt traditionelle Blasmusik, Tanzgruppen lassen überlieferte Bräuche aufleben, Handwerker zeigen ihr Können in mobilen Ateliers, und auf den Tischen stehen Speisen, die nach Rezepten von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Die Haferlandwoche lädt dazu ein, Siebenbürgen in seiner ursprünglichen, authentischen Vielfalt zu erleben – als Kulturlandschaft, als Heimat und als Ort der Begegnung.Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher am Freitag, dem 7. August, in der Burg von Reps. Der Abend beginnt mit traditioneller siebenbürgisch-sächsischer Musik und Tanz, präsentiert von der Projektgruppe Haferland und der Tanzgruppe der Deutschen Schule Reps.Anschließend schlägt das Fest eine musikalische Brücke von der Tradition zur Moderne: Bei „A Classic Jazz Evening“ sorgen Luiza Zan, Mariano Castro & Muse Quartet für einen stimmungsvollen Konzertabend. An den Mauern der historischen Burg treffen die Klänge der sächsischen Blasmusik auf die Eleganz des klassischen Jazz. Ein musikalischer Dialog, der Vergangenheit und Gegenwart auf besondere Weise miteinander verbindet.Am Samstag, dem 8. August, wird Deutsch-Kreuz zum Treffpunkt für einen der beliebtesten Höhepunkte der Kulturwoche Haferland. Ab 20.00 Uhr lädt der Sächsische Ball im Schupfen der Kirchenburg zum gemeinsamen Feiern ein.Hier begegnen sich Einheimische und Besucher, Jung und Alt, Menschen aus Siebenbürgen und Gäste aus aller Welt – jenseits von Sprache und kulturellen Grenzen. Für die musikalische Stimmung sorgt die Band „Flamingo Sound“ aus Nürnberg, die den Schwung und die Atmosphäre der traditionellen sächsischen Bälle wieder aufleben lässt. Den Eintritt spendiert die Michael Schmidt Stiftung.Eröffnet wird der Abend mit einem Umzug, an dem die Trachtengruppen und Blaskapellen der Kulturwoche Haferland teilnehmen werden. Anschließend führt das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. im Rahmen seiner Projektgruppe Haferland unter der Leitung von Werner Kloos und Astrid Göddert einen Programmpunkt in der Kirche auf und zelebriert zugleich fünf Jahre seiner Mitwirkung an der Kulturwoche Haferland.Der Sonntag, 9. August, steht ganz im Zeichen von Deutch-Kreuz. Um 11.00 Uhr beginnt der Tag mit einem der bedeutendsten Momente der diesjährigen Kulturwoche Haferland: der Wiedereinweihung der frisch restaurierten evangelischen Kirche. Der Festgottesdienst wird von Bischof Reinhart Guib, dem Bischofsvikar und Kronstädter Bezirksdechanten Dr. Daniel Zikeli und Pfarrerin Christiane Schöll gestaltet. Die musikalische Begleitung an der Orgel übernimmt Lukas Hellman. Die Wiedereinweihung markiert den Abschluss eines umfassenden Restaurierungsprojekts und ist weit mehr als ein baulicher Meilenstein. Sie steht für die Rückkehr eines wichtigen Ortes des Glaubens, der Geschichte und der Gemeinschaft in das Leben des Dorfes.Im Anschluss folgen Blasmusik und Ansprachen der Ehrengäste. Ein besonderer Programmpunkt ist die Präsentation des Teasers zum Film „NADIA. The Perfect Ten“ – im Rahmen des offiziell ausgerufenen Jahres der berühmten rumänischen Turnerin Nadia Comăneci.Danach wird weitergefeiert. Mit traditionellen sächsischen und rumänischen Tänzen, Handwerksvorführungen und Workshops im Hof der Kirchenburg sowie an der alten sächsischen Schule wird die Vielfalt des kulturellen Erbes sichtbar und erlebbar.Die Kulturwoche Haferland versteht sich als Einladung, eine Region neu oder wiederzuentdecken, deren Geschichte bis heute in ihren Dörfern, Kirchenburgen, Bräuchen und Traditionen lebendig ist. Konzerte, Kindertheater, Ausstellungen, Handwerksateliers, Tanz und liturgische Feiern verbinden sich zu einer viertägigen Reise durch zehn Dörfer des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes.Das Festival steht unter der gemeinsamen Schirmherrschaft des Präsidenten des rumänischen Senats, Mircea Abrudean, und der mehrfachen Olympiasiegerin Nadia Comăneci.Die Initiatoren der Kulturwoche Haferland, die Michael-Schmidt-Stiftung und die Peter-Maffay-Stiftung/Tabaluga, laden Besucherinnen und Besucher aus Rumänien und dem Ausland ein, vier Tage lang Siebenbürgen zu erleben, das seine Vergangenheit bewahrt, seine kulturelle Vielfalt feiert und zugleich den Blick nach vorne richtet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Kulturwoche Haferland ist frei.Das vollständige Programm sowie aktuelle Informationen zur Kulturwoche Haferland 2026 finden Sie auf der offiziellen Website: https://haferland.ro/de/kulturwoche-haferland-2026

Schlagwörter: Kulturwoche Haferland

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