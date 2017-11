Themenreiche Herbstsitzung des Bundesvorstands

Der Tagung mit den Kreisgruppenvorsitzenden (siehe Verbandsarbeit am Kraftort ) ging die Herbstsitzung des Bundesvorstandes am Freitagnachmittag (3. November) in Bad Wimpfen und am Samstagvormittag (4. November) auf Schloss Horneck voraus. Bundesvorsitzende Herta Daniel begrüßte die Sitzungsteilnehmer, darunter Martin Bottesch, den Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen, die neue Vorsitzende des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, Ilse Welther, und den neugewählten SJD-Bundesjugendleiter Dr. Andreas Roth, sowie als Gäste Dr. Stefan Cosoroabă als Vertreter der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien sowie den Vorsitzenden des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“, Dr. Konrad Gündisch.

Die Herbstsitzung des Bundesvorstandes fand am Freitag im Tagungsraum des Hotels am Rosengarten in Bad Wimpfen statt. Foto: Christian Schoger

Am Samstag wurde die Herbstsitzung des Bundesvorstands im Billard-Saal auf Schloss Horneck fortgesetzt. Foto: Christian Schoger

Herta Daniel berichtete kurz über ihre Teilnahme am Sachsentreffen in Hermannstadt und am Kirchentag in Kronstadt. In Sachen Restitution unterstrich sie, dass der Verband weiterhin mit der rumänischen Restitutionsbehörde (Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – ANRP) in Verbindung stehe und eingehende Nachrichten direkt an die Betroffenen weitergebe.Mit Blick auf den Wahlerfolg der AfD bei der Bundestagswahl gerade auch in Aussiedlerkreisen sprach sich Verbandspräsident Dr. Bernd Fabritius dafür aus, dass der Verband unsere Landsleute über die ihren Interessen entgegengerichteten AfD-Positionen (so etwa bei den Fremdrenten) informieren solle.Dr. Konrad Gündisch berichtete über den Fortgang des Projektes Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“. Um den Um- und Ausbau des Schlosses zum Kultur- und Begegnungszentrum planungsgemäß in Angriff nehmen zu können, benötige man noch in diesem Jahr den Zuwendungsbescheid vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat und das Siebenbürgen-Institut beabsichtigen den „Komplettumzug ins Schloss“, sagte der Kulturratsvorsitzende Dr. Harald Roth.Die Vorsitzende des Trägervereins Siebenbürgisches Museum Gundelsheim e.V., Dr. Irmgard Sedler, gab bekannt, dass die Bundesregierung die Stelle eines Kulturreferenten für Siebenbürgen geschaffen und mit Dr. Heinke Fabritius, Tochter des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreisträgers Gert Fabritius, besetzt habe. Die Kunsthistorikerin habe die am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim angesiedelte Stelle am 1. November 2017 angetreten.Martin Bottesch schilderte dem Bundesvorstand die aktuelle politische Situation in Rumänien. Das Forum sehe die von der Regierung angestrebte Justizreform kritisch. Ihm beipflichtend, attestierte Verbandspräsident Fabritius Rumänien „Rückschritte in der Rechtsstaatlichkeit“. Ferner verwies der Forumsvertreter auf den dringenden Bedarf an Lehrbüchern in deutscher Sprache. Bottesch warb zudem für das nächste Sachsentreffen im September 2018 in Mediasch.Dr. Stefan Cosoroabă wies auf die vielfältigen Gedenkveranstaltungen zum Reformationsjubiläum hin, ebenfalls auf die im November in der gesamten Kirche abgehaltenen Wahlen, die Landsleute mit doppelter Mitgliedschaft per Briefwahl nutzen sollten.Bundesrechtsreferent Dr. Johann Schmidt erinnerte daran, dass die Antragsfrist für Zwangsarbeiterentschädigung zum Jahresende endet. Die Bindung der Jugend an unseren Verband war Thema in dem Bericht der Stellvertretenden Bundesvorsitzenden Doris Hutter, während der Stellvertretende Bundesvorsitzende Alfred Mrass von der Apfelbäumchen-Aktion in Krakau und Augsburg berichtete. Das Treffen der Landesvorsitzenden am 21. Oktober in Köln (siehe Landesvorsitzende treffen sich zu Erfahrungsaustausch in Köln ), das nach einigen Jahren wieder stattgefunden hat, wurde von den Teilnehmern als gute Plattform des Erfahrungsaustausches gewertet.Das Bundesfrauenreferat hat sich in Zusammenarbeit mit dem Frauenverband im Bund der Vertriebenen (BdV) an einer Tagung in Hermannstadt beteiligt. Die online angebotenen Live-Berichterstattungen von unserem Heimattag, vom Sachsentreffen 2017, der Haferlandwoche und dem Kirchentag in Kronstadt wurden dem Internetreferenten Robert Sonnleitner zufolge gut angenommen.Der Bundesvorstand plante die Kulturmaßnahmen für 2018, darunter ein Chorleiterseminar im Frühjahr sowie ein Theaterleiterseminar im Herbst. Für den Heimattag 2018 beschloss der Bundesvorstand das Motto „Kultur schafft Heimat und Zukunft“.Bundesgeschäftsführer Erhard Graeff stellte den Haushaltsplan (Entwurf) der Bundesgeschäftsstelle für das Jahr 2018 vor.In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde der organisatorische Ablauf der Tagung mit den Kreisgruppenvorsitzenden abgesprochen. Zudem erörterte der Bundesvorstand auch Fragen betreffend Vereinshaftpflicht- und Veranstaltungshaftpflichtversicherung eingehender.

Christian Schoger