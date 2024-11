"Ein Jubel- und Gedenkjahr": Bundesvorstand des Verbands der Siebenbürger Sachsen tagte in Stuttgart

Der Bundesvorstand des Verbandes hielt seine Herbstsitzung am 2. November im Haus der Heimat in Stuttgart ab. Unter der Tagungsleitung des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni wurden aktuelle Verbandsfragen erörtert. Der Bundesvorsitzende begrüßte u.a. die aus Siebenbürgen angereisten Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, und Dietmar Gross, Ständiger Vertreter der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) im Bundesvorstand des Verbandes, die beiden Ehrenvorsitzenden des Verbandes, Herta Daniel und Dr. Bernd Fabritius, sowie die neue Vorsitzende der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, Petra Volkmer, die sich mit vielen neuen Ideen und Mitgefühl für ihre Landsleute einbringt.

Bundesvorsitzender Rainer Lehni (3. von links) mit den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Michael Konnerth, Ingwelde Juchum und Heidi Mößner (von links nach rechts) bei der Sitzung am 2. November in Stuttgart; nicht auf dem Bild der stellvertretende Bundesvorsitzende Werner Kloos, der online zugeschaltet war. Foto: Siegbert Bruss

Heimattag 2025 unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“

Der Verband und andere Einrichtungen haben mit hohem Einsatz mehrere Großereignisse in diesem Jahr auf die Beine gestellt. So konnten Tausende Landsleute ihre Kultur und Gemeinschaft pflegen, viele junge Leute machten begeistert mit. Zudem engagierte sich der Bundesvorstand für die politische und rechtliche Vertretung. Es sei wichtig, dass bundesdeutsche Politiker beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt dabei waren, um Siebenbürgen kennenzulernen und die Förderung für Altenheime und deutschsprachige Lehrer fortzusetzen, betonte Martin Bottesch, der sich als Vorsitzender des Siebenbürgenforums verabschiedete (bei der Vertreterversammlung am 16. November stellt er sich nicht mehr zur Wahl).2024 ist „ein Jubeljahr und ein Gedenkjahr, bedingt durch die vielen Festivitäten und Gedenkfeiern“, sagte Bundesvorsitzender Rainer Lehni. Der 75. Geburtstag des Verbandes wurde zu Pfingsten in Dinkelsbühl und jener des Landesverbandes Bayern am 19. Oktober in Nürnberg gefeiert. Die Landesgruppe Baden-Württemberg begeht ihr Jubiläum am 23. November in Heilbronn. Vielerorts wurde an 800 Jahre Andreanum und 80 Jahre seit der Flucht und Evakuierung aus Nordsiebenbürgen erinnert. Von großer Bedeutung sei auch der Besuch der bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf und des Präsidenten der rumänischen Rentenbehörde, Daniel Baciu, am 4. Oktober in der Bundesgeschäftsstelle in München (siehe SbZ Online ). Der Verband schloss dabei eine Kooperationsvereinbarung mit der Rentenbehörde ab und kann nun die Lebensbescheinigungen für Leistungstransfers aus Rumänien bestätigen. Dafür dankte Lehni dem BdV-Präsidenten Dr. Bernd Fabritius, der die Vereinbarung initiiert hatte. Die Kreisgruppen werden gebeten, die Erfassungsbögen an die Bundesgeschäfts­stelle zu senden, um die Lebensbescheinigungen bestätigen zu können.Rainer Lehni beglückwünschte die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) zu ihrem sehr gelungenen 30. Volkstanzwettbewerb in Lahnau und die Überschreitung der Marke von tausend Mitgliedern (die SJD zählt zurzeit 1.076 Mitglieder).Mit Blick auf die Parlamentswahl in Rumänien am 1. Dezember 2024 empfahl der Bundesvorstand allen Landsleuten, die noch die rumänische Staatsangehörigkeit besitzen, für die Kandidaten des Deutschen Forums zu stimmen (siehe Artikel in der gestrigen SbZ Online ).Der 75. Heimattag der Siebenbürger Sachsen wird vom 6.-9. Juni 2025 in Dinkelsbühl unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“ stattfinden. Das Leitwort wurde vom Bundesvorstand beschlossen. Organisatorische Details des Pfingsttreffens erörterte tags zuvor der Heimattagausschuss unter der Leitung von Bundesorganisationsreferent Horst Wellmann ebenfalls im Haus der Heimat in Stuttgart. Der baden-württembergische Landesvorsitzende Michael Konnerth und Landesgeschäftsführerin Roswitha Bertleff erwiesen sich als exzellente Gastgeber.Der Mitausrichter des Heimattages, der Landesverband Bayern, brachte u.a. mehrere Vorschläge für Ausstellungen und die musikalische Gestaltung ein. Als Brauchtumsveranstaltung bietet Doris Hutter, Kulturreferentin des Landesverbands, ein Stück über das Zunftwesen an. Passend dazu regte der Landesvorsitzende Werner Kloos die Präsentation von Handwerk auf der Straße vor dem Spitalhof an.Die nächste Bundesvorstandssitzung ist für den 22. Februar 2025 in München geplant, die Herbstsitzung für den 31. Oktober und 1. November in Bad Kissingen sowie ebendort die Tagung der Kreisgruppenvorsitzenden am 1.-2. November.

Siegbert Bruss