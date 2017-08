Tag der Heimat des BdV in Berlin: 60 Jahre Einsatz für Menschenrechte / Bundesinnenminister Festredner

Am Samstag, dem 2. September, um 12.00 Uhr findet im Humboldt-Saal der Urania Berlin die Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen (BdV) statt. Die Veranstaltung steht unter dem Leitwort: „60 Jahre Einsatz für Menschenrechte, Heimat und Verständigung“.

Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union,, spricht in diesem Jahr das geistliche Wort sowie das Totengedenken. Es folgt die Ansprache von. Schluss-und Höhepunkt der Veranstaltung ist die Festrede, die in diesem Jahrhalten wird.Die musikalische Umrahmung übernehmen die Potsdamer Turmbläser unter Leitung von Bernhard Bosecker. Nach der Veranstaltung findet um 15.00 Uhr die traditionelle Kranzniederlegung am zentralen Mahnmal der deutschen Heimatvertriebenen auf dem Theodor-Heuss-Platz in Berlin statt. Dort sprechen außer dem BdV-Präsidenten auch derund derBei Teilnahmeinteresse ist eine namentliche Anmeldung über die BdV-Bundesgeschäftsstelle bis zum 28. August erforderlich. Dies betrifft auch die Namen aller Begleitpersonen. Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldung kann per E-Mail an info[ät]bdvbund.de oder per Fax an (00 49) (0)2 28 / 8 10 07 52 erfolgen.