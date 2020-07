Sommer auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen

Der „Heiligenhof“ in Bad Kissingen, der traditionsgemäß viele Tagungen, Seminare oder Treffen auch für Siebenbürger Sachsen anbietet (siehe SbZ Online), schreibt erstmals ein „Super Sommer Spezial“ aus. Familien, Paare und Einzelgäste können vom 25. Juli bis 8. August 2020 zu besonders günstigen Preisen übernachten und haben die Möglichkeit, Kultur und Natur rund um Bad Kissingen individuell oder in der Gruppe zu erleben.

Der Heiligenhof in Bad Kissingen

Die pädagogischen Mitarbeiter des Heiligenhofs bieten in den kommenden zwei Wochen geführte Wanderungen zwischen fünf und 20 Kilometern in die Umgebung an, zum Beispiel Teilstrecken der Kissinger Runde als Wanderung, Exkursionen zum Wittelsbacher Turm und zum Ludwigsturm, zur Burgruine Aura und zur Burg Botenlauben, zum Klaushof und nach Aschach.Mit dem Fahrrad kann man vom 1. bis 8. August die nähere und weitere Umgebung um den Heiligenhof erkunden. Die Touren, zwischen 20 und 60 Kilometer lang, führen nach Thulba, Hammelburg, Euerdorf, Bad Bocklet, Frauenroth, Bad Neustadt an der Saale und Münnerstadt. Fahrräder oder E-Bikes können entweder mitgebacht oder in Bad Kissingen ausgeliehen werden.Die Dauer des Aufenthalts sowie den An- und Abreisetag kann jeder Gast für sich bestimmt. Die Teilnahme an den geführten Touren stellt ein optionales Angebot dar und ist nicht verpflichtend. Am Vorabend wird das jeweilige Angebot vorgestellt. In Bad Kissingen gibt es mit Terrassenschwimmbad und KissSalis Therme sowie verschiedenen Kulturangeboten einiges an Möglichkeiten, die Freizeit aktiv zu gestalten.Für die Übernachtung im Doppel- oder Familienzimmer zahlen Personen ab 18 Jahre in dem erwähnten Zeitraum nur 35,00 Euro pro Nacht inkl. Halbpension (Frühstück/Abendessen), zuzüglich Kurtaxe i.H.v. 3,55 Euro pro Übernachtung. Personen zwischen 14 und 18 Jahren zahlen dafür 25,00 Euro, es fällt keine Kurtaxe an. Kinder unter 14 Jahren sind frei bei Übernachtung im Zimmer der Eltern. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt pro Tag 5,00 Euro. Ein Mittagessen kann für 5,00 Euro pro Person hinzugebucht werden. Kinder unter 14 Jahre sind frei. Anmeldungen sind zu richten an: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 71470, oder per E-Mail: hoertler [ät] heiligenhof.de.