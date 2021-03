17. März 2021

Marietta Lissai und Stefan Erdös feiern Platin-Hochzeit

Bonn – Marietta Lissai-Erdös und ihr Ehemann Stefan Erdös begingen am 11. Februar ihren 55-jährigen Hochzeitstag. Die 1938 in Hermannstadt geborene ehemalige Schauspielerin Marietta Lissai blickt zurück auf eine erfolgreiche Karriere an der deutschen Abteilung der Hermannstädter Bühne und später am Deutschen Staatstheater in Temeswar.

Platin-Hochzeit: Marietta Lissai-Erdös und ihr Ehemann Stefan sind seit 55 Jahren verheiratet.



Der Vorsitzende der Kreisgruppe Bonn, Johannes Hendel, gratulierte dem Ehepaar im Namen des Kreisgruppenvorstands und wünschte zu diesem besonderen Ehrentag Gesundheit und noch viele glückliche Jahre.

