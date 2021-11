"Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat" jetzt auf DVD

Nach deutschlandweiter Kinotour kommt der siebenbürgische Dokumentarfilm von Holger Gutt jetzt in die Wohnzimmer.

Von der Leinwand auf den Fernseher

Kinoerlebnis für Vereine, Verbände und Schulen

Als sich am 11. Juli 2021 das erste Mal die Vorhänge für Holger Gutts dokumentarischen Vater-Sohn-Roadtrip nach Siebenbürgen öffneten, gab es außer der ASTOR Filmlounge in München noch keine Zusagen für weitere Spielorte. „Die ersten Wochen nach dem Kinostart waren in dieser Hinsicht sehr zäh“, erinnert sich der siebenbürgische Regisseur. In der Zeit hätten vor allem die positiven Nachrichten aus der Social Media Community und von den bisherigen Zuschauern motiviert, nicht aufzugeben. Hunderte E-Mails an Kinobetreiber und etliche Telefonate später seien dann nach und nach die ersten Lichtblicke gekommen.Seither lief der Film mit 75 Vorstellungen in 30 Kinos. Die meisten davon in Bayern und Baden-Württemberg, doch auch in Hessen, Berlin und Nordrhein-Westfalen öffneten einige Kinos ihre Türen für die größtenteils siebenbürgischen Besucher. Sogar in Wien und Linz war „Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat“ auf der großen Leinwand zu sehen. „Wenn man bedenkt, dass wir im Frühsommer aufgrund der Lockdowns und Schließungen sozusagen noch bei null standen, war das eine unglaubliche Entwicklung“, fasst Gutt rückblickend zusammen. Nach 19 Wochen geht die Kinotour nun erstmal zu Ende.Für alle, die den Film bisher noch nicht sehen konnten, gibt es aber trotzdem noch die Möglichkeit: Am 16. Dezember erscheint die DVD. Also noch rechtzeitig vor Weihnachten. Vorbestellbar ist sie schon jetzt auf der Webseite des Films unter https://siebenbürgen-heimat.de/dvd oder auf dem Postweg bei FILMKULTUR, Filmproduktion & Vertrieb GmbH, Rohrauerstr. 70, 81477 München. Der Preis beträgt 23,95 Euro, zuzüglich 2,95 Euro Versand. Es ist eine limitierte Sonderedition zusammen mit dem Soundtrack des Komponisten Andreas Begert auf CD.„Wir haben uns für die Kombination entschieden, weil wir sehr oft auch nach der Musik gefragt werden“, erklärt Gutt. „Nicht jeder hört Musik über Spotify oder iTunes. Außerdem ist es zusammen auch ein schönes Geschenk oder ein rares Stück für die eigene Sammlung, denn es gibt nur tausend Stück. Das macht es zu etwas Besonderem“, freut sich der Filmemacher. „Die Arbeit der letzten fünf Jahre findet so nun einen tollen Abschluss.“Wirklich abgeschlossen ist dieses Filmprojekt für Holger Gutt und Produzentin Michaela Smykalla allerdings noch lange nicht. So seien bereits einige Anfragen von siebenbürgischen Vereinen und Verbänden bei ihnen eingegangen, die „Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat“ gerne in den eigenen Räumlichkeiten mit ihren Mitgliedern anschauen möchten. „Das wollen wir natürlich sehr gerne ermöglichen“, bestätigt Smykalla.Eigens für diese Anfragen gibt es auf der Webseite des Films ein Online-Formular. Unter: https://siebenbürgen-heimat.de/filmvorstellung-fuer-vereine-und-verbaende finden Interessierte neben dem Anfrage-Formular auch die Infos rund um die eigene Filmvorführung oder wie ein Filmgespräch möglich ist. Das führe Holger Gutt sogar besonders gerne, um die Gedanken, die der Film anrege, zu vertiefen. Der Siebenbürger Sachse sieht seinen ersten Langfilm in erster Linie als eine Art Projektionsfläche für die eigenen Erfahrungen der Zuschauer. „Was ist Heimat?“ und „Wie verstehen wir Heimat?“ seien dabei die zentralen Fragen, die sich jeder stellen könne.Im Frühjahr 2022 darf er dieses Thema dann mit Schülern der Mittel- und Oberstufen diskutieren, wenn der Dokumentarfilm für die Schulkinowoche Baden-Württemberg nochmal auf die große Leinwand kommt. „Das ist ein wichtiger Schritt“, freut sich Gutt. „In meiner Schulzeit gab es gerade mal einen kleinen Abschnitt zu Siebenbürgen im Geschichtsbuch. Dabei ist die Aufmerksamkeit für unsere kulturellen Einflüsse so wichtig. Nur so können wir Verständnis schaffen und sie weitertragen.“

Quelle: FILMKULTUR