Radio Siebenbürgen feiert zwölf Jahre erfolgreiche Rundfunktradition

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich Radio Siebenbürgen zu einer festen Größe in der Medienlandschaft entwickelt und feiert in diesem Jahr sein zwölfjähriges Bestehen. Der Verein hinter dem Online-Radiosender hat in dieser Zeit nicht nur die siebenbürgisch-sächsische Kultur gefördert, sondern auch eine engagierte Community aufgebaut.

Radio Siebenbürgen, Vorstandsmitglieder und Moderatoren, jeweils von links, oben: Dominik Jakobi, Erika Wädt, Hans-Ulrich Konnerth; zweite Reihe: Angelika Schnabel, Jürgen Schnabel, Hans-Detlev Buchner, Liane Teck; unten: Johannes Waedt, Christian Mantsch, Helmuth Zink und Hans-Oswald Tholesch

Der Vorstand

Der Jugendreferent

Die Stimmen unserer Sendungen

Pfarrer Johannes Waedt

Die Moderatoren

Hans-Oswald Tholesch

Hans-Ulrich Konnerth (Modi Hans-Ulrich)

Christian Mantsch

Helmuth Zink

Nachrichtensprecher

An der Spitze des Vereins steht der Vorstandsvorsitzende Jürgen Schnabel. Mit seiner langjährigen tiefen Verbundenheit zur siebenbürgisch-sächsischen Kultur hat er den Verein maßgeblich geprägt. Ihm zur Seite stehen Hans-Detlev Buchner als stellvertretender Vorsitzender, Johannes Waedt als zweiter stellvertretender Vorsitzender, Angelika Schnabel als Kassenwartin und Liane Teck als Schriftführerin. Gemeinsam bilden sie ein starkes Team, das die Vision des Vereins erfolgreich umsetzt.Ein besonderes Augenmerk auf die Jugend legt Dominik Jakobi als Jugendreferent des Vereins. Mit kreativen Projekten und speziell auf junge Zuhörer zugeschnittenen Programmen trägt er dazu bei, die siebenbürgisch-sächsische Kultur auch für die kommenden Generationen erlebbar zu machen.Wir wollen nun die Stimmen unserer Sendungen zu Wort kommen lassen und ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen. Jede von ihnen ist für unsere Arbeit sehr wertvoll. Sie bilden das Herzstück von Radio Siebenbürgen und tragen maßgeblich dazu bei, dass der Sender seit über einem Jahrzehnt erfolgreich einen großen Teil der siebenbürgisch-sächsischen Kultur in die Welt trägt. Die Vielfalt der engagierten Menschen bei Radio Siebenbürgen spiegelt sich in der breiten Palette an Themen wider, die täglich über den Äther gehen.Das „Wort zum Sonntag“ (WzS) bei Radio Siebenbürgen hat mich in den letzten fünf Jahren gut gefordert. Ok, es hat mir auch viel Freude bereitet. Gerade in Coronazeiten habe ich dieses Medium schätzen gelernt. Ehrenamtlich und ohne Vorkenntnisse hatte ich mich ausprobiert an Tonaufnahmen, am Schneiden, Tonspuren-Verbinden, Lieder-Einblenden usw. Am meisten hat es mich jedoch gefreut, dass sich Pfarrerinnen und Pfarrer mit einem Bezug zu Siebenbürgen gefunden haben, die mich in dieser Arbeit unterstützen. Allen voran Pfarrer Kurt Boltres aus Neustadt bei Kronstadt, der jeden letzten Sonntag im Monat zuverlässig und selbständig das WzS bei Radio Siebenbürgen gestaltet. Und es kommen weitere geniale Ideen und neue Mitarbeiter hinzu, die sich ehrenamtlich einbringen. Ich denke dabei an die Kirchenglocken aus Siebenbürgen, die das WzS einrahmen, an Kinder, die an Weihnachten und am Muttersonntag die Sendung bereichern, an Direktübertragungen und an alle, die sich im Hintergrund mit und neben dem Vorstand von Radio Siebenbürgen engagieren. Vergelt’s Gott!Mein Name ist Erika Wädt, kurz Ek genannt, geboren bin ich in Agnetheln. Mein Herz schlägt aber auch für Kleinschelken, weil meine Mutter von da kommt und ich in den Ferien sehr oft da war. Daher verbindet mich viel mit beiden Orten und ich spreche auch beide Dialekte. Ich lebe in Ludwigsburg, bin 48 Jahre alt, habe einen fast 30-jährigen Sohn, schreibe gerne Gedichte und bin für die Redaktion beim Agnethler Blatt zuständig. Für mich war immer schon klar, dass ich Menschen ein bisschen Heimat nahebringen will und wie könnte es schöner gelingen als mit Musik? Darum habe ich jeden Mittwoch von 21.00-23.00 Uhr „das Wunschkonzert“ bei Radio Siebenbürgen. Hier darf sich jeder wünschen, was sein Herz an Musik begehrt, und ich versuche, diese Wünsche zu erfüllen. Ich freue mich aber auch, unserer jüngeren Generation ein Ehrenamt näherbringen zu können und schmackhaft zu machen. Es ist immer schön, etwas für andere zu tun und dann von den Menschen um dich herum ein tolles Feedback zu bekommen. Mich erfüllt das mit viel Liebe und Wärme. Darum nur zu traut Euch und kommt in unser Team zu Radio Siebenbürgen.Ob in meinem Beruf als Konditor, als Musikant am Keyboard und Akkordeon oder als Moderator bei Radio Siebenbürgen bin ich immer bemüht, den Mitmenschen einen wahren Genuss anzubieten. Ziel meiner Arbeit ist es, den Alltag für ein paar Momente zu vergessen. Wünsche zu erfüllen in meiner Musikwerkstatt für unsere Zuhörer von Radio Siebenbürgen und die dazugehörige Kontaktaufnahme und Kommunikation ist der Lohn meiner Arbeit und bereitet immer sehr viel Freude. Donnerstagabend ist die Zeit, in der die Ohren auf einen musikalischen Genuss treffen.Jeden zweiten Samstag im Monat haben Sie das Vergnügen mit mir – Hans-Ulrich Konnerth – als Moderator bei Radio Siebenbürgen. Bereits seit vielen Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich bei unserem Heimatsender, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Mit deutschem und englischem Schlager sorge ich für Schwung und Partyfieber am Samstagabend zwischen 18.00-20.00 Uhr! Als mittlerweile berenteter Elektroniker für Energie-Gebäudetechnik habe ich immer schon Spaß an Technik gehabt und bin sehr stolz auf mein eigenes Studio bei mir zuhause! Persönlich bin ich ein glücklich verheirateter Siebenbürger mit zwei erwachsenen Kindern und drei Enkelkindern, die mich auf Trab halten. Mir ist es wichtig, unsere Kultur und unseren Dialekt aufrechtzuerhalten. Vielen Dank für Ihr Interesse an Radio Siebenbürgen „und hören Sie mal rein!“Wenn Sie eine Vorliebe für fast vergessene Musikperlen und Brandneuem aus Schlagern, Rock, Pop oder Blasmusik haben, dann möchte ich Sie ganz herzlich zu meinen Sendungen einladen. Mein Name ist Christian Mantsch. Ich stamme aus Meschen und wohne im schönen Weserbergland. Meine Zeit in Siebenbürgen und mein beruflicher Werdegang als Medizintechniker und Musikproduzent haben mir tiefgreifende Einblicke in die Lebenswege von Menschen geschenkt, die mich geprägt haben. Während meiner Sendungen begleite ich Sie auf einer Reise durch unsere „Musikwelten“, in denen Sie sich zurücklehnen, mittanzen oder einfach nur in Erinnerungen schwelgen können. Interessante Fakten und Anekdoten, die ich mit meinem Publikum teile, werden meine Sendungen informativ und unterhaltsam gestalten. Außerdem gehören zu meinem Aufgabenbereich aufschlussreiche Interviews, die sich sowohl mit wichtigen sozialen und relevanten Themen der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft als auch mit spannenden Einblicken in das Leben von eindrucksvollen Persönlichkeiten unserer Gesellschaft befassen. Ich moderiere jeden zweiten Sonntag von 9.00-12.00 Uhr die Sendung „Frühschoppen mit Blasmusik“ und jeden zweiten Freitag von 19.00-21.00 Uhr den „Nachtschwärmer“. Also, schalten Sie ein und genießen Sie die Sendungen bei Radio Siebenbürgen. Unser Team freut sich darauf, gemeinsam mit Ihnen eine einzigartige und unterhaltsame Zeit zu verbringen.Mein Name ist Helmuth Zink. Ich wohne in Perkam bei Straubing und bin schon seit längerer Zeit bei Radio Siebenbürgen dabei. Zuerst als Mitglied und seit einem Jahr moderiere ich im Zwei-Wochen-Rhythmus immer Sonntagnachmittag von 18.00-20.00 Uhr auf dem Mundartkanal als Modi Hosmock. Ich habe auch die Nachbarschaft der Gäubodener Siebenbürger Sachsen gegründet, wo ich der Nachbarvater bin. Als BdV-Kreisvorsitzender Straubing-Bogen bin ich in steter Zusammenarbeit mit vielen Landsmannschaften und heimischen Vereinen. Seit 13 Jahren habe ich immer die zweite Woche im August einen Stand der Siebenbürger Sachsen auf dem zweitgrößten Volksfest in Bayern, der Ostbayernschau Straubing. Dort präsentieren wir uns neun Tage lang. Zu guter Letzt bin ich auch in dem Urzelkomitee der Großschenker, das wir dieses Jahr als Verein „Großschenker Urzellauf Fuga Lolelor Cincu“ gegründet haben und in dem ich stellvertretender Vorsitzender bin. Wegen meiner Leidenschaft für den Mundartkanal und insbesondere für den siebenbürgisch-sächsischen Dialekt engagiere ich mich ehrenamtlich als Moderator und unterstütze das Bestreben, unsere kulturellen Wurzeln und die siebenbürgisch-sächsische Sprache zu erhalten. Das Sammeln seltener sächsischer Ausdrücke, das Schreiben von Gedichten und Theaterstücken in unserer Mundart sowie die Teilnahme an Mundartautoren-Treffen tragen dazu bei, diese kulturelle und sprachliche Tradition lebendig zu erhalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von Ihnen sich auch Gedanken machen, wie wir unser teures Gut erhalten. Sollte noch jemand Material in siebenbürgisch-sächsischem Dialekt zu Hause herumliegen haben, bitte ich Sie, uns dieses (gerne auch in Kopie) zu senden, damit wir es auf dem Mundartkanal ausstrahlen können.Abschließend möchten wir unseren herzlichen Dank an die Nachrichtensprecher aussprechen, die jede Woche abwechselnd die Nachrichten vertonen. Dank ihres Engagements können wir unseren Hörern stets die neuesten Meldungen weitergeben.Entscheidend bleibt nun die Frage: Was spricht für Radio Siebenbürgen?Haben Sie einen Lieblingssong? Lassen Sie es uns wissen! Teilen Sie Ihre Musikwünsche mit uns, und wir spielen Ihre Favoriten im Radio.Wir bieten Nachrichten und Mundartsendungen in sächsischer Sprache für Siebenbürger.Unsere vielfältigen Programminhalte wie Musik, Mundart, Interviews und Andachten sorgen für beste Unterhaltung und laden dazu ein, mitzumachen, nachzudenken und sich durch Wortbeiträge berühren zu lassen.Wir vermitteln ein einzigartiges Gefühl der Gemeinschaft, indem wir lokale Themen, Veranstaltungen und Künstler hervorheben.Radio Siebenbürgen ist die perfekte Soundkulisse für eine angenehme Atmosphäre im Alltag, in der Freizeit und im Auto.Im Vergleich zu anderen Unterhaltungsquellen ist Radio Siebenbürgen kostenlos rund um die Uhr weltweit verfügbar.Insgesamt blickt Radio Siebenbürgen auf eine stolze Geschichte zurück und freut sich auf viele weitere Jahre, in denen der Verein die siebenbürgisch-sächsische Kultur weiterhin lebendig und erlebbar macht. Auch eine Mitgliedschaft in unserem Verein, wozu wir Sie herzlich einladen, ist ein wichtiger Beitrag, unsere Arbeit tatkräftig zu unterstützen. Schalten Sie ein und seien Sie dadurch Teil unserer Radiogemeinschaft! Sie erreichen uns rund um die Uhr unter https://radio-siebenbuergen.de/ . Wir sind immer für Sie da, um Ihr Herz zu berühren und Ihre Ohren zu verwöhnen! Mit musikalischen Grüßen

Das Team von Radio Siebenbürgen