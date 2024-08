22. August 2024

Landesverband Bayern feiert 75-jähriges Jubiläum

Der Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. feiert sein 75-jähriges Jubiläum am Samstag, dem 19. Oktober, in der Meistersingerhalle Nürnberg. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der auch als Ehrengast daran teilnehmen wird.

Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, und Pfarrerin Melitta Müller-Hansen sowie mit musikalischer Umrahmung von Organistin Ilse Maria Reich und Bariton Christoph Reich. Am Nachmittag findet ein Festakt mit Kulturprogramm statt, gefolgt von einer Theateraufführung und einem großen Ball am Abend mit Livemusik der „Highlife Band“. Für das leibliche Wohl ist mit Spezialitäten im kulinarischen „Siebenbürgischen Dorf“ auf dem Gelände der Meistersingerhalle sowie mit einem Festmenü gesorgt.



Der Landesverband Bayern lädt alle Mitglieder, alle Landsleute und Freunde herzlich zu den Jubiläumsfeierlichkeiten ein. Wir freuen uns darauf, gemeinsam 75 Jahre siebenbürgisch-sächsische Kultur und Lebensart in Bayern zu feiern. Der Eintritt ist frei. Ein detailliertes Festprogramm folgt. Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, und Pfarrerin Melitta Müller-Hansen sowie mit musikalischer Umrahmung von Organistin Ilse Maria Reich und Bariton Christoph Reich. Am Nachmittag findet ein Festakt mit Kulturprogramm statt, gefolgt von einer Theateraufführung und einem großen Ball am Abend mit Livemusik der „Highlife Band“. Für das leibliche Wohl ist mit Spezialitäten im kulinarischen „Siebenbürgischen Dorf“ auf dem Gelände der Meistersingerhalle sowie mit einem Festmenü gesorgt.Der Landesverband Bayern lädt alle Mitglieder, alle Landsleute und Freunde herzlich zu den Jubiläumsfeierlichkeiten ein. Wir freuen uns darauf, gemeinsam 75 Jahre siebenbürgisch-sächsische Kultur und Lebensart in Bayern zu feiern. Der Eintritt ist frei. Ein detailliertes Festprogramm folgt.

Schlagwörter: Bayern, Jubiläum, Nürnberg, Jubiläum, Söder

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.