11. Dezember 2025
Nougattaler
Seit 2019 betreibt die aus Malmkrog stammende Helga Wagner den YouTube-Kanal „Helgas Leckereien“ (siehe Interview in der Siebenbürgischen Zeitung vom 3. Juni 2025, Seite 13). Auf www.youtube.com/@helgasleckereien gibt es rund 500 Videos mit Koch- und Backanleitungen zu sehen; einige der Rezepte haben wir in den vergangenen Ausgaben der Zeitung vorgestellt, weitere gibt es online.
Zutaten (für etwa 70 Stück):
• 200 g Butter
• 75 g Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker oder Vanilleextrakt
• 1 Ei
• 1 Prise Salz
• ½ TL Backpulver
• 150 g gemahlenen Nüsse (ich nehme immer Mandeln und Walnüsse oder Haselnüsse gemischt)
• 250 g Mehl Type 405 oder Dinkelmehl Type 630
Füllung: Nuss-Nougat-Creme aus dem Glas (Fertigprodukt)
Verzierung: flüssige Zartbitterschokolade; die in der Kunststoffflasche (Lindt) ist sehr empfehlenswert, da ich im Wasserkocher Wasser koche und die Flasche mit dem Kopf nach unten hineinstelle. Zubereitung: Die gesamten Teigzutaten miteinander verkneten, in einen Gefrierbeutel geben, flachdrücken und zwei Stunden (am besten aber über Nacht) in den Kühlschrank stellen.
Den Teig mit wenig Mehl zu einer Kugel formen, dann messerdick (3mm) auswellen und mit einer runden Form (Durchmesser 4 cm) Taler ausstechen. Wenn man kein Ausstechförmchen hat, geht es auch mit einem Schnaps- oder Likörglas. Die Plätzchen auf ein mit Backpapier vorbereites Backblech geben. Bei 170°C Umluft etwa 10-12 Minuten backen – auskühlen lassen. Die Hälfte mit der Nougatmasse bestreichen, ein zweites Plätzchen daraufsetzen. Die zusammengeklebten Taler auf ein mit Backpapier belegtes Backblech nebeneinandersetzen, gereiht, und mit der Schokoladenflasche oder einem Einwegspritzbeutel mit kleinem Loch zügig die Schokofäden nach Belieben ziehen.
Tipp: Ich mache immer das doppelte Rezept, da die Taler sehr gern gegessen werden.
Schlagwörter: Kulinarik, Rezept, Backen
