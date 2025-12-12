12. Dezember 2025
Kaffee-Kekse/Cappuccino-Plätzchen (4 cm x 4 cm Ausstecherle)
Seit 2019 betreibt die aus Malmkrog stammende Helga Wagner den YouTube-Kanal „Helgas Leckereien“ (siehe Interview in der Siebenbürgischen Zeitung vom 3. Juni 2025, Seite 13). Auf www.youtube.com/@helgasleckereien gibt es rund 500 Videos mit Koch- und Backanleitungen zu sehen; einige der Rezepte haben wir in den vergangenen Ausgaben der Zeitung vorgestellt, weitere gibt es online.
Mürbteig (ausreichend für 2 große Backbleche, bei mir 114 Kekse, also 57 Stück):
300 g Mehl Type 405
200 g Butter
1 Prise Salz
1 Ei
80 g (Puderzucker) Staubzucker
1 Päckchen Vanillezucker
2 g löslicher Kaffee (½ TL)
20 ml Espresso
Füllung: Mandel-Nougat-Creme oder Nutella oder Haselnusscreme
Kaffeeglasur:
200g weiße Schokokuvertüre
100 ml Sahne
½ TL löslicher Kaffee
Die Sahne aufkochen, löslichen Kaffee einrühren und über die kleingehackte Kuvertüre gießen. Kurz stehen lassen, umrühren, bis die Kuvertüre komplett geschmolzen ist.
ODER (einfache Variante)
150 g Puderzucker (Staubzucker) mit 3-4 EL Espresso verrühren
Verzierung: etwas Schokoglasur und Schokobohnen (Mokkaschokobohnen) Zubereitung: Den löslichen Kaffee im heißen Espresso auflösen und mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig verkneten.
Mind. 1 Stunde im Kühlschrank ruhen bzw. kühlen lassen. Den Teig dünn ausrollen, Kekse ausstechen und im vorgeheizten Backofen bei 180° Ober-/Unterhitze 7-10 min backen.
Die Kekse abkühlen lassen, mit Creme bestreichen, zwei Stück aufeinandersetzen und jeweils eine Mokkabohne drauf platzieren.
Schlagwörter: Kulinarik, Rezept, Backen
