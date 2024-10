Burzenländer beweisen Zusammenhalt

Als starke Gemeinschaft präsentierte sich die Burzenländer Großfamilie und HOG-Regionalgruppe beim Zweiten Großen Sachsentreffen vom 2.-4. August in Hermannstadt, das unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ stand und über das in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 14 vom 9. September 2024, ausführlich berichtet wurde.

Die Burzenländer Trachtengruppe marschiert fröhlich winkend an der Tribüne am Großen Ring in Hermannstadt vorbei, umjubelt von fröhlichen Zuschauern. Foto: privat

Bei schönstem Sommerwetter tummelten sich Jung und Alt von nah und fern in den altvertrauten Gassen Hermannstadts. An dem vielfältigen kulturellen Programm beteiligten sich auch zig Burzenländer. Großes Interesse weckte der 800 Jahre alte Goldene Freibrief, dessen älteste Kopie im Thalia-Saal zu sehen war. Am Samstagvormittag fand der große Trachtenumzug mit gut 2 200 Trachtenträgern, statt. Die Burzenländer Trachtengruppe – die 15 Heimatortsgemeinschaften des Burzenlandes hatten 70 Trachtenträger entsandt – wurde von Regionalgruppenleiter Manfred Binder angeführt.Zu den Klängen der „Projektkapelle Martin Thies“ unter der Leitung von Reinhard Göbbel marschierte die gut gelaunte Gruppe, gestärkt von vielen Jugendlichen in Tracht, an der Ehrentribüne vorbei. Rainer Lehni, Präsident der Föderation der Siebenbürger Sachsen und Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, zudem Nachbarvater der HOG Zeiden, winkte uns freudig entgegen, ebenso Staatspräsident Klaus Johannis mit Ehefrau Carmen und die anderen Ehrengäste. Am Sonntagabend fand am Großen Ring das Open-Air-Konzert des wohl bekanntesten Burzenländers statt: Peter Maffay . Dicht gedrängt standen wir alle beieinander und sangen seine Lieder begeistert mit.Im Anschluss an diese drei ereignisreichen Tage wurden viele Begegnungen und Feste in den Heimatgemeinden gefeiert. So konnten in Zeiden der Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Kirche und dem Turm gefeiert werden sowie 150 Jahre, seitdem das Schulfest mit dem „Wunderkreis“ zum ersten Mal stattfand. Beim Begegnungsfest in Tartlau wurde die Orgel aus Weingartskirchen, die nun einen festen Platz in der Tartlauer Kirche gefunden hat, eingeweiht. Weitere Heimattreffen fanden in Wolkendorf, Heldsdorf und Neustadt statt.Wir verbrachten gemeinsam ereignisreiche Tage in Siebenbürgen und kehrten voller schöner Erinnerungen zurück. Bereits jetzt freuen wir uns auf unser nächstes Fest: Das 7. Burzenländer Musikantentreffen findet vomin der Schranne in Dinkelsbühl statt. Herzliche Einladung an alle!

Ingeborg Binder