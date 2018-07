21. Juli 2018 Druckansicht

Jugendtanzgruppe München gestaltete Kronenfest in Riedmoos

Am Johannistag, dem 24. Juni, fand unser alljährliches Kronenfest statt, das die Kreisgruppe München in Zusammenarbeit mit den Nachbarschaften Lohhof und Garching in der Sportgaststätte Riedmoos feierte. Unsere Siebenbürgische Jugendtanzgruppe gestaltete wie üblich dieses Brauchtumsfest mit, das wir in der Hoffnung auf Frieden und eine reiche Ernte feiern. Freudig begrüßten wir unsere Gasttanzgruppe aus Nürnberg. Unsere beliebte Original Siebenbürger Blaskapelle eröffnete das Fest.

Astrid Weber, Vorsitzende der Kreisgruppe München, begrüßte die zahlreichen Gäste und wies auf den ursprünglichen Sinn des Festes hin. Auch wenn dieser sich heutzutage etwas gewandelt hat, wollen wir doch an unserem Brauchtum festhalten.



Wir erfreuten uns am Aufmarsch der über 80 fröhlichen Trachtenträger. Rainer Kobilke, Pfarrer i. R., fand die richtigen Worte in seiner Andacht. Er lobte die Siebenbürger, vor allem die Jugend, die sich jährlich der schwierigen Aufgabe stellten und den Brauch pflegten. Man bedenke die langwierige Arbeit wie Organisation, Einladungen, Transport des Kronenstammes, Blumen pflücken, gemeinschaftlichem Binden der Krone und vieles mehr!



Es folgte das Mittagessen mit Mici, Baumstriezel und verschiedenen Kuchen. Wir danken den Lohhofer Frauen für die wunderbaren Baumstriezel und den vielen Münchnerinnen für die zahlreichen Kuchen. Mitglieder der Jugendtanzgruppen Nürnberg, München und Lohhof sowie der Tanzgruppe Garching beim Aufmarsch zum Kronenfest. Foto: Gerhard Miess



Endlich kam es zur Besteigung der Krone! Besonders die Kinder hatten Grund zur Freude. Andreas Schwarz, Mitglied der Jugendtanzgruppe München, meisterte den Kraftakt mit Bravour und hielt seine überlieferte Rede einmal im siebenbürgisch-sächsischen Dialekt und einmal auf Deutsch. Darin erwähnte er den Sinn des Festes und den Wert der Ernte für die Bauern. Danach ließ er Bonbons auf die Kinder regnen, deren Freude offensichtlich war. Danach traten die Tanzgruppen auf: Siebenbürgische Kinder- und Erwachsenentanzgruppe Lohhof, Siebenbürgische Kinder- und Erwachsenentanzgruppe Garching, aber auch die Siebenbürgische Volks- und Jugendtanzgruppe München. Besonders freuten wir uns über die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg, zu der wir ein besonders freundschaftliches Verhältnis haben. Einer der Höhepunkte waren die gemeinsamen Tänze „Fieberbrunner“ und „Recklich Med“.



Wir danken unserer Blaskapelle, die uns gekonnt den ganzen Tag lang musikalisch begleitet hat. Unser Dank gilt den vielen fleißigen Tänzern, die uns mit ihren malerischen Trachten sowie ihrem Können erfreut haben. Ohne die vielen tatkräftigen Helfer im Hintergrund wäre ein solches Fest nicht möglich, ihnen gebührt gleichermaßen unser herzlicher Dank.



Unser Ehrengast, der Bürgermeister von Unterschleißheim, Christian Böck, begrüßte auch im Namen seiner Stadt die Anwesenden und erwähnte lobend, dass die Siebenbürger Sachsen bei allen Ortsfesten aktiv vertreten seien. Auch Dr. Dietmar Gruchmann, Bürgermeister der Stadt Garching, überbrachte ein Grußwort und wies auf die verschiedenen ehrenamtlichen und kulturellen Aktivitäten der Siebenbürger seines Ortes hin. Dr. Gotthard Schneider vom Bund der Vertriebenen stattete uns ebenfalls einen Besuch ab und äußerte sich lobend über unsere Veranstaltung.

