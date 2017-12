Schöne Bescherung in Ingolstadt

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“ – wer kennt das Weihnachtslied nicht? Neulich überraschten unsere Kleinsten der Kindertanzgruppe Ingolstadt getreu diesem Motto die Heimbewohner im „Banater Seniorenzentrum Josef Nischbach“ in Ingolstadt, wo auch ein paar Siebenbürger Sachsen ihren Lebensabend verbringen.

Kinder der Kindertanzgruppe Ingolstadt zeigen der Chorleiterin Graf die mitgebrachten Kekse. Foto: Elke Kloos

Die Kindertanzgruppe führte drei Tänze auf, einstudiert von Gerda Knall und Anita Mooser. Pia Gooss und Amina Fazil trugen in Vertretung aller Kinder Weihnachtsgedichte vor. Die fleißigen Bäckerinnen aus der gleichnamigen Gruppe hatten auf Anregung von Elke Kloos kleine Engel- und Kerzenkekse aus Honigteig gebacken, so dass die Kinder allen Heimbewohnern ein kleines Päckchen überreichen konnten.Nicht nur unsere Jüngsten hatten viel Spaß an dieser Aktion, sondern auch die Heimbewohner waren bewegt, und so wurde manche Freudenträne beim Anblick der fröhlichen Kinder weggewischt. Der Kreisgruppenvorsitzende Manfred Binder bedankte sich ganz herzlich bei der Heimleiterin Elisabeth Klein für den warmen Empfang und bei den Kindern und ihren Eltern für diese gelungene Überraschung.

Ingeborg Binder