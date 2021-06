Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen: Maifeier und „Daheimattag“

Auch im zweiten Jahr der Pandemie war eine Feier zum ersten Mai in der gewohnten Form leider nicht möglich. Die Stadt Geretsried musste alle Aktivitäten absagen, das gemeinsame Aufstellen des Maibaums und der Tanz in den Mai konnten nicht stattfinden. Dennoch gab es kreative Ideen, wie der Mai Corona-konform begonnen werden konnte.

Die „Isartaler Adjuvanten“ der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen überraschten einzelne Mitglieder zum ersten Mai – hier die Vorsitzende Uschy Meyndt. Foto: Sieglinde Thamm

Die „Isartaler Adjuvanten“ überraschten in kleiner Besetzung einzelne Mitglieder der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen und Liebhaber der Blasmusik mit einem kleinen Ständchen im Freien und spielten Mai- und Frühlingslieder in gebührendem Abstand von Publikum und voneinander. Im Garten des Seniorenheims St. Hedwig in Geretsried wurden wir, wie im letzten Jahr, schon freudig erwartet.Am Nachmittag trafen sich auf Initiative der Geretsrieder Bunkerblasmusik Musiker aus vielen Geretsrieder Kapellen zum gemeinsamen Musizieren auf dem Karl-Lederer-Platz und zogen nach jeweils zwei Stücken weiter zum Johannisplatz, zum Neuen Platz, zum Krankenhaus in Wolfratshausen und nach Gelting um den Maibaum. Auch wir Adjuvanten hatten Freude am gemeinsamen Spielen. Dennoch hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr wieder zusammen in den Mai tanzen und spielen können.

Sieglinde Thamm

Kulinarischer „Daheimattag“ in unserer Kreisgruppe

Pünktlich um 13.00 Uhr am Pfingstsonntag sammelte sich schnell eine Autoschlange – viele Mitglieder der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen holten Mici und Baumstriezel ab. Foto: Kevin Eisgedt

Nachdem die „Krautwickel to go“-Aktion unserer Urzelnzunft Geretsried ein klarer Erfolg bei unseren Mitgliedern war, hatte sich der Vorstand der Kreisgruppe entschieden, eine ähnliche Aktion zum Heimattag zu veranstalten. Da wir dieses Jahr leider nicht durch die Altstadt in Dinkelsbühl schlendern und dabei eine Portion Mici essen oder an dem einen oder anderen Baumstriezel naschen konnten, boten wir diese beiden Spezialitäten an.Am Pfingstsonntag trafen sich die freiwilligen Helfer, um die vielen Schüsseln Teig zu Baumstriezel zu verarbeiten und die mehreren Kilo Fleisch zu Mici zu grillen – natürlich unter den geltenden Hygienemaßnahmen. Das Bestell- und Abholkonzept konnte vom letzten Mal übernommen worden: Es wurde wieder eine Art „Drive-In“ aufgebaut, sodass die Abholer von einer Straßenseite einfahren und es zu einer reibungslosen Übergabe kommen konnte. Im Vorfeld sollten per E-Mail die Mengen bestellt werden.Pünktlich um 13.00 Uhr standen bereits die ersten Autos da und rasch bildete sich eine Schlange. Unsere „Isartaler Adjuvanten“ überraschten während der kompletten Aktion unsere Mitglieder und beim „Drive-In“ konnten wir ihren Klängen lauschen. Vielen Dank an die fleißigen Helfer und hoffentlich bis bald!

Kevin Eisgedt