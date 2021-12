40 Jahre Siebenbürger Chor Augsburg

Am 31. Oktober feierte der Siebenbürger Chor Augsburg in einem geselligen, fast familiären Rahmen sein 40-jähriges Bestehen unter Einhaltung der Corona-Vorschriften. 1981 – das war doch erst – und doch sind 40 Jahre vergangen. Damals im Gasthof „Zur Post“ in Augsburg-Lechhausen fand das erste Treffen einiger singbegeisterter siebenbürgischer Landsleute mit dem 26-jährigen Musikstudenten Siegfried Krempels statt.

Schnell wurde von Herrn Krempels und den Gründungsmitgliedern erkannt, dass auf dem Gebiet des siebenbürgisch-sächsischen und deutschen Liedguts erhaltenswertes Kulturerbe besteht. Die Idee, dieses Ziel zu verfolgen, wurde schnell umgesetzt, so dass nach kurzer Zeit die Zahl der Chorinteressenten aus Augsburg und Umgebung stetig wuchs. Stand heute zählt der Siebenbürger Chor Augsburg 32 aktive Mitglieder. Die professionelle Leitung des ehrgeizigen Musikstudenten Krempels und die Begeisterung der Chormitglieder führten vor 40 Jahren zum schnellen Erfolg. Öffentliche Auftritte, zusätzlich zu den vielen kulturellen Veranstaltungen der Kreisgruppe Augsburg, erfolgten bereits 1982 (Gründungsfeier der Kreisgruppe Passau), 1983 (Kulturaustausch in Kanada), 1985 (Teilnahme am Schwabenumzug zur 2000-Jahr-Feier von Augsburg) usw.Freude am Singen, an der Kulturpflege und am Feiern in der Gemeinschaft zu unterschiedlichen Anlässen war und ist die Antriebsfeder des ehrenamtlichen Wirkens der Chormitglieder. In ihrer Begrüßungsrede hatte Johanna Drotleff, Leiterin des Siebenbürger Chors Augsburg, ihre ersten Worte der Freude und Dankbarkeit an die anwesenden Gründungsmitglieder und den ersten Dirigenten Siegfried Krempels gerichtet. Als anwesende Gründungsmitglieder wurden begrüßt: Sopran: Rita Schoger, Helga Schwägele, Erna Szilagiy, Alt: Elfriede Ungar, Tenor: Peter Wolf, Gerhard Tontsch, Andreas Müller, Bass: Hans Ungar. Alle anwesenden Dirigenten und Dirigentinnen (in der Reihenfolge ihres Wirkens), Siegfried Krempels mit Ehefrau, Helga Schwägele mit Ehemann, Hans Gerg Grau mit Ehefrau, Michael Kutscher (verstorben) und Elisabeth Schwarz, wurden aufs Herzlichste begrüßt und ihnen wurde ein großes Dankeschön für den Einsatz ausgesprochen. Durch anhaltenden Beifall aller anwesenden Chormitglieder wurde die Dankbarkeit nochmals bekundet. Herr Krempels erinnerte sich 40 Jahre zurück, wie er versucht hatte, bei jeder Chorprobe das an der Musikschule theoretisch Gelernte gleich in der Praxis umzusetzen. Man kann mit Stolz sagen: Die Mühe hat sich gelohnt.Auch Helmut Schwarz, Vorsitzender der Kreisgruppe Augsburg, mit Ehefrau wurde von Johanna Drotleff aufs Herzlichste begrüßt. Herr Schwarz dankte im Namen des Vorstandes dem Chor für all die Beiträge, die dieser in den 40 Jahren bei den von der Kreisgruppe Augsburg organisierten Anlässen geleistet hat. Ein besonderer Dank wurde Erna Szilagiy ausgesprochen, die sich mit einem Helferteam über mehrere Jahre um das gesellige Beisammensein und auch das leibliche Wohl der Gemeinschaft gekümmert hat. Von gleicher Wichtigkeit für einen gut funktionierenden Chor war und ist die organisatorische Arbeit, d.h. Termine planen und abstimmen für alle Chorauftritte, Anlaufstelle für Fragen sein, Kontaktpflege und nicht zuletzt das gesellige Beisammensein organisieren. Von 1991 bis 2017 hat sich Regina Pelger mit vollem Engagement und zur Zufriedenheit aller Beteiligten um diese Aufgaben gekümmert. Im Namen aller Chormitglieder sprach Johanna Drotleff, die 2018 die organisatorische Leitung des Chors übernommen hat, ein herzliches Dankeschön aus. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde auch Elisabeth Schwarz, Dirigentin von 2004 bis 2020, offiziell verabschiedet. Für ihren unermüdlichen Beitrag bedankte sich der Chor mit ihrem Lieblingslied „Ave Maria“ und Erinnerungsfotos. Die Chorleitung hat dankenswerterweise Helga Schwägele, die über die Jahre immer wieder als Dirigentin ausgeholfen hat, übernommen. Einen Gesangsgruß gab es vom „Da Capo“ Chor Augsburg unter Leitung von Helga Schwägele für die Anwesenden. Dank für diesen schönen Beitrag sagte Johanna Drotleff. Um die gute Sitte des Singens zu erhalten, hatte der Siebenbürger Chor selbst drei Lieder angestimmt. Als musikalischer Höhepunkt hatten Elfriede und Hans Ungar, wie öfters bei feierlichen Anlässen, die Anwesenden mit drei Liedern erfreut. Als Dankeschön gab es einen großen Applaus.Fazit der 40-Jahr-Feier: Es war für alle ein Anlass zur Freude, zum Feiern und für Mut zum Weitermachen. Alle, denen Gesang, Geselligkeit und Gemeinschaft am Herzen liegen, sind jederzeit herzlich dazu eingeladen mitzumachen.

Andreas Wölfel