Kreisgruppe Schweinfurt-Gochsheim: Kultureller Nachmittag im Zeichen der siebenbürgisch-sächsischen Mundart

Die Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim lädt für Sonntag, den 11. September 2022, ab 13.30 Uhr, in das Gemeindehaus Sankt Kilian, Friedrich-Strein-Str.30, in Schweinfurt zu einem bunten Strauß von Mundartvorträgen, Volksliedern und Tanz ein. Bei diesem kulturellen Nachmittag, der ganz im Sinne der Mundartpflege steht, ist einiges geboten.

Tanz in den Herbst

Siebenbürgisch-sächsische Mundartautoren tagen am Vormittag unter der Leitung von Doris Hutter, stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und Kulturreferentin der Landesgruppe Bayern (siehe separate Einladung in der SbZ Online ). Im Anschluss servieren sie uns Kostproben aus ihrer Schatzkammer.Die siebenbürgisch-sächsische Mundart ist so vielfältig und so zahlreich wie die Dörfer selbst. Viele Ortschaften haben ihre eigene Art, Vokale auszusprechen und zum Teil ortstypische Bezeichnungen für Objekte und Tätigkeiten. Diese fast schon musikalisch anmutende und in unterschiedlichsten Farbkompositionen betonten Wörter können nur von klein auf und mit dem bestimmten Dialekt aufgewachsenen Menschen richtig aussprechen. In Probstdorf gibt es das Frühstücksei „gerhort weich gekeocht Uichen“, in Durles gibt es das „Moidchen“, in Meschen das „Meidschen“, in Marienburg werden „Eardnass“ (Kartoffeln) und in Keisd „Eardapel“ zur „Tokana“ gereicht und so weiter.Einen Ausschnitt dieser Vielfalt in Versform wollen uns die Siebenbürgisch-Sächsischen Mundartautoren an diesem Sonntag vortragen. Selbstverständlich wird die deutsche Übersetzung sinngemäß im gleichen Zuge mitgeliefert. Gemeinsam singen wir die Lieder „Bäm Hontertstreoch“ und „Af deser Ierd“. Wir wippen mit bei den Takten des bekannten Reigens „An reklich Meid“, die eine kleine Gruppe tanzfreudiger Mitglieder der Kreisgruppe Schweinfurt vorführt. Zum Thema Arbeitsteilung unter den Eheleuten wird der Sketch: „De Arbet dielen“ von Hilde Juchum aufgeführt. Bei einer kurzen Lüftungspause genießen wir den Kaffee mit selbstgebackenem KuchenAb ca. 16.30 Uhr schwingen wir dann das Tanzbein bei flotter Musik. Frische Mici und Bratwürste vom Grill sorgen für Stärkung. Gegen 21.00 Uhr lassen wir den Abend ausklingen.Kuchenspenden werden sehr gerne angenommen. Bitte um Mitteilung an Hanni Schuster in Gochsheim, Telefon: (09721) 18696.Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Wir freuen uns auch Freunde und Bekannte unserer Mitglieder begrüßen zu dürfen. Mer froan es, won er kut.

Annemarie Weber