40+1. Jahresfeier der Siebenbürger Jugendtanzgruppe in Heidenheim

Am 5. November fand das Jubiläum der Siebenbürger Jugendtanzgruppe Heidenheim in der Turn- und Festhalle Mergelstetten statt. Im Rahme des Nachmittages präsentierten sich fünf Tanzgruppen mit tänzerischen Beiträgen. Durch das kulturelle Programm moderierten Lara Schuster und Michal Wegmeth die Gäste. Hierbei wurden ehemalige Tanzgruppenmitglieder und die Tanzgruppenleitungen der zurückliegenden 40 Jahre sowie Ehrengäste, wie die stellvertretende Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Natalie Bertleff, und der Vertreter der Landesjugendleitung in Baden-Württemberg, Christoph Ludwig, durch den 1. Vorsitzenden der „Siebenbürger Sachsen in Heidenheim e.V.“, Michael Roth, begrüßt.

Gruppenbild beim eindrucksvollen Jubiläum der Siebenbürger Jugendtanzgruppe Heidenheim in der Turn- und Festhalle Mergelstetten. Foto: Günther Dengel

Terminankündigungen

In ihrem Grußwort hoben Frau Bertleff und Herr Ludwig die Arbeit der Jugend im Vereinsleben hervor: „mit einer Kindertanzgruppe und / oder Jungendtanzgruppe in einer Kreisgrupp ist immer Leben im Verein“. Sie unterstrichen damit auch die Verbundenheit aller Jugendtanzgruppen in Deutschland mit unserer Siebenbürger Kultur, durch ihre tänzerischen Darbietungen beim Mitwirken an Veranstaltungen, im Vereinsleben, am Volkstanzwettbewerb, in der Freizeit sowie an den Kulturveranstaltungen des Verbandes oder vor Ort in den Kreisgruppen.Das Kulturprogramm zur Jubiläumsfeier eröffnete die Kindertanzgruppe mit einer musikalischen Inszenierung, die die Anfänge des Tanzes als Siebenbürger Brauchtum in Heidenheim zeigte. Flotte Tanzdarbietungen für das Festprogramm folgten von der Jugendtanzgruppe Augsburg unter der Leitung von Frank Orend und Lisa Spielhaupter sowie der Jugendtanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Michelle Hamrodi, Edras Pacola, Michael Henning. Auch die Eltern- und Kindertanzgruppe aus Heidenheim unter der Leitung von Helga Schuster und Gwendoline Roth leisteten ihren Beitrag zum Jubiläum mit schnellen Polkaschritten.Die Jugendtanzgruppe aus Heidenheim unter der Leitung von Ariane Dengel, Nadine Rill, Patrick Dengel, Michael Wegmeth sowie Phillip Wegmeth zeigte als Gastgeber zwei Tänze, darunter den am 28. Volkstanzwettbewerb dargebotenen Kürtanz „Achtung, fertig, los“ (siehe Jugendtanzgruppe Heidenheim siegt beim 28. Volkstanzwettbewerb ). Ein besonderer Abschluss war der gemeinsame Aufmarsch der nahezu 100 Trachtenträger, gefolgt von dem anschließenden Gemeinschaftstanz „Hettlinger Bandritter“ unter der musikalischen Begleitung der Siebenbürger Musikanten Heidenheim e.V. Es folgte der Jugendball mit flotten Tanzrunden aller Gäste bis in die frühe Morgenstunde.Am Samstag, denfindet ab 16.00 Uhr imin der Hirschhaldestraße 7 ein gemeinsames „Zusammenstehen“ bei Glühwein und Grillwurst statt. Dabei werden uns unsere Siebenbürger Musikanten mit Weihnachtsliedern auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen.Sonntag, denDiegestaltet das. Einlass ist ab 13.30 Uhr, Beginn um 14.00 Uhr. Kinder, die nicht in der Tanzgruppe mitmachen, sind eingeladen, sich am Programm zu beteiligen. Bitte meldet Euch hierfür bei Helga Schuster oder Gwendoline Roth an. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen, hierfür bitten wir um Kuchenspenden.

Günther Dengel